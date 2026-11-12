Единороссы определились, кому достанется депутатский мандат Алексея Орлова

Избирательная комиссия Свердловской области постановила передать вакантный депутатский мандат, который освободился в результате перехода Алексея Орлова в Совет Федерации, Елене Чечуновой, которая на выборах в заксо возглавляла Первоуральскую тергруппу «Единой России».

Как сообщили в пресс-службе ИКСО, избирком руководствовался решением Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия».

Как уже писал «Новый День», Елена Чечунова является депутатом заксо непрерывно, начиная с 2006 года, а с марта 2010 по декабрь 2011 даже была председателем Областной думы (до создания однопалатного заксобрания).

В 2021 году Елена Чечунова стала депутатом после того, как в СФ делегировали бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, а в 2016 – в результате самоотвода старейшего на тот момент депутата Ефима Гришпуна. В 2011 году Елену Чечунову избрали по списку «Единой России».

В последних двух созывах Елена Чечунова возглавляла фракцию «Единой России».

Екатеринбург, Елена Владимирова