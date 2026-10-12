Завтра новый состав заксо соберется на первое заседание и выберет председателя

Во вторник, 13 октября, в 10:00 начнется первое заседание законодательного собрания нового созыва.

Как сообщает пресс-служба заксо, на нем будут рассмотрены вопросы об избрании председателя заксо, заместителей председателя, а также о создании комитетов и постоянных комиссий.

Как уже писал «Новый День», 7 октября президиум регионального политсовета «Единой России» предложил на пост председателя заксо руководителя регионального исполкома партии Дмитрия Жукова. Людмила Бабушкина, которая руководила заксобранием 15 лет подряд, вероятно, станет его первым заместителем.

Бывшего мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, скорее всего, делегируют в Москву –– в Совет Федерации. А другой бывший мэр, Александр Высокинский, напротив – вернется в Екатеринбург.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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