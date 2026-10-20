Бывшего главного борца с коррупцией задержали по подозрению в получении взятки

В Нижнем Новгороде задержали бывшего руководителя департамента по противодействию коррупции Свердловской области Ильхама Ширалиева.

По данным телеграм-канала «База», его подозревают в получении взятки. Дело связано с деятельностью строительной компании «Жилые кварталы» и бывшего главы Дегтярска Вадима Пильникова, которого в 2025 году приговорили к 10 годам колонии строгого режима за взятку.

По версии следствия, Ширалиев получил около 9 млн рублей от застройщика за помощь в получении госконтрактов на покупку по завышенным ценам квартир для нуждающихся. Ширалиев добивался, чтобы областной фонд жилищного строительства преимущественно закупал жилье у этой компании. С 2020-го по 2024 год фонд заключил с организацией более 190 контрактов на сумму, превышающую миллиард рублей. Взятки передавали наличными в кафе, ресторанах и банях Екатеринбурга.

Напомним, Ширалиев стал первым уральским чиновником, покинувшим пост после отставки губернатора Евгения Куйвашева. Губернатор ушел 26 марта 2025 года, Ширалиев – 28 марта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

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