Долгожданную развязку у «Калины» откроют 15 ноября

Работы на транспортной развязке у «Калины» подходят к концу. Полное открытие движения автотранспорта намечено на 15 ноября, сообщили в пресс-службе администрации города.

До 31 октября специалисты ведут работы по левому проезду Сибирского тракта. Движение автотранспорта по Сибирскому тракту в сторону улицы Яламова организовано по проезжей части встречного направления. Также открыт проезд от Сибирского тракта в сторону Куйбышева и от Куйбышева с выездом на Сибирский тракт в сторону Восточной. Проезд по улице Яламова на данный момент односторонний – от Сибирского тракта в сторону Базового переулка.

Со 2 по 15 ноября закроется проезд со стороны улицы Комсомольской в сторону Базового переулка для реконструкции нескольких участков дорожного покрытия. Движение будет осуществляться через разворотное кольцо на Сибирском тракте.

Как уже писал «Новый День», строительством транспортной развязки с 2021 года занимается московская компания «АльмакорГруп», у которой в 2024 году возникли серьезные финансовые проблемы. Власти Екатеринбурга не стали менять подрядчика, но теперь тщательно контролируют ход выполнения работ. В июне глава города Алексей Орлов сообщал, что работы идут по графику, и движение по развязке будет запущено в октябре. В целом объект за пять лет подорожал с 5 до 9 миллиардов рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова