Сегодня Екатеринбург отмечает свой 303-й день рождения. Именно 18 ноября 1723 завод-крепость на Исети осуществил пробный пуск кричных боевых молотов.

Традиция праздновать День города зародилась примерно полвека назад. В 1973 году Свердловск отметил 250-летие, тогда в честь юбилея открыли Исторический сквер. В нем появился парк с аллеями и «садом камней», а в восстановленных зданиях бывшего завода расположились музеи. Тогда же на Плотинке заложили первую капсулу времени, которую вскрыли в 2023 году.

Также к 250-летию приурочили вручение городу ордена Ленина, установили Краснознаменную группу на Плотинке и открыли Дворец молодежи.

В 1987 году дату празднования Дня города перенесли на третью субботу августа. В этом году было принято решение отмечать День города в первую субботу августа. Власти решили перенести праздник, чтобы гуляния наконец-то проходили в хорошую погоду. Однако в этом году в день праздника было всего +16 градусов и лил проливной дождь.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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