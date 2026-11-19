Красногорский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил иск водителя, наехавшего в темноте на беспризорное стадо баранов.

ДТП случилось в июле 2026 года около двух часов ночи на трассе Каменск-Уральский – Рыбниковское – Горный в условиях пониженной видимости. По словам водителя, он увидел бесхозных животных во время вспышки молнии. Он пытался экстренно затормозить, но наезда избежать не смог. Сотрудники Госавтоинспекции нашли хозяина баранов и установили причинно-следственную связь между нарушением правил прогона скота и ДТП. По заключению эксперта, ремонт поврежденного автомобиля оценен в 611 тысяч рублей.

Суд удовлетворил иск. С хозяина взыскали деньги на возмещение ущерба, 17 тысяч рублей за госпошлину и 10 500 рублей за независимую экспертизу. В сумме бесхозный выгул животных обошелся владельцу стада почти в 640 тысяч рублей.

Проблема безнадзорного выгула животных в области стоит остро. На днях бесхозных свиней заметили в Екатеринбурге на улице Софьи Перовской. Также на бесконтрольный выгул скота жаловались в поселке Большая Зверева Ирбитского района, а дело о ревдинских свиньях, которое тянется не один год, вернулось в суд первой инстанции.

Каменск-Уральский, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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