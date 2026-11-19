В октябре 2026 года продажи квартир в новостройках Екатеринбурга упали на 53% по сравнению с сентябрем. Общая площадь проданных лотов составила более 76,6 тысячи квадратных метров. Аналитики объясняют, что такой спад был ожидаемым. Многие покупатели постарались оформить сделки заранее, до того как в октябре изменились условия семейной ипотеки. Теперь ставки и лимиты по этой программе стали дифференцированными и зависят от количества детей и региона, в котором покупают квартиру.

«В Екатеринбурге октябрь к сентябрю показал падение продаж более чем на 50%, количество сделок с новостройками едва превысило полторы тысячи. Показательно и снижение доли ипотечных сделок в октябре до 52,9% – минимального уровня за последние 12 месяцев. Однако если посмотреть на общую динамику сделок, в первую половину года показатели реализации находились на уровне 1,6-2,1 тыс. сделок в месяц. После реакции на триггер в виде ожиданий изменений по семейной ипотеке рынок возвращается к показателям, релевантным текущей экономической ситуации, что в целом для застройщиков не стало сюрпризом», – прокомментировала Ксения Чернецкая, коммерческий директор сервиса цифровой аналитики для девелоперов «Объектив.РФ».

Как уже писал «Новый День», сейчас в уральской столице в стадии строительства находится 5,7 миллиона квадратных метров жилья – это второй показатель в России, больше только в Москве. В новостройках не распродано порядка 70 тысяч квартир, на вторичном рынке – 8 тысяч. Как отметил на пленарной дискуссии Уральского форума недвижимости президент УПН Василий Олейников, чтобы реализовать такой объем жилья, потребуется около четырех лет. При этом активность екатеринбургских застройщиков удивляет даже федеральных экспертов. Так, экономист Наталья Зубаревич отметила, что Свердловская область в 2026 году оказалась одним из немногих регионов, где темпы жилищного строительства выросли на 15%, хотя по всей стране ввод жилья снижается. «Девелоперы отчаянные и сумасшедшие. Они продолжают наращивать объемы ввода, не понимая, как это продадут. Ну, удачи вам, ребята. Вы подставляетесь в такой плохой год. Расплата будет, потому что не бывает так, что ты на рынке, как дурак, прешь, а сбыта и продаж в таких объемах, скорее всего, не будет», – заявила профессор МГУ.

Екатеринбург, Дарья Деменева

© 2026, РИА «Новый День»

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