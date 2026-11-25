В Каменске-Уральском началось рассмотрение дела о гибели 4 человек в жутком ДТП

В Каменске-Уральском Синарский районный приступил к рассмотрению резонансного дела о ДТП, в котором погибли 4 человека.

Напомним, авария произошла 2 июля в 04:04. 27-летний Никита Трухин был пьян, он находился за рулем «Инфинити M35 Elite». Машина двигалась по улице Лермонтова со стороны поселка Первомайский в направлении улицы Спиридонова. Выехав на полосу встречного движения, Трухин собирался повернуть налево на улицу Войкова. Перед маневром онне убедился в безопасности, не уступил дорогу встречным транспортным средствам и в итоге на нерегулируемом перекрестке столкнулся с ВАЗ-21103, двигавшимся во встречном направлении. Водитель и три пассажира «Лады» погибли на месте. На суде по мере пресечения Трухин попросил прощения у родственников погибших, но вины своей не признал. Он был заключен под стражу, мера пресечения действует до 30 апреля 2027 года.

Суд удовлетворил ходатайство потерпевшей о признании ее малолетних детей потерпевшими; к материалам дела приобщены положительные характеристики подсудимого. Защитник заявил ходатайство о возвращении дела прокурору, однако в его удовлетворении суд отказал.

Также в процессе было оглашено обвинительное заключение, суд определил порядок судебного разбирательства, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Каменск-Уральский, Елена Васильева

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