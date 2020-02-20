Слух дня: «Титановую Долину» может постигнуть судьба «Урала Промышленного – Урала Полярного»

Последние события, связанные с ОЭЗ «Титановая Долина», в частности, арест ее гендиректора Артемия Кызласова по обвинению в вымогательстве взятки, вынудили федеральный центр еще внимательнее приглядеться к проекту, в который на протяжении многих лет вкладывались миллиарды рублей из бюджета, и при том – без видимой отдачи.

Как сообщают источники РИА «Новый День» в администрации президента, в Москве «Титановая долина» уже начала вызывать нехорошие ассоциации с печально известным проектом «Урал Промышленный – Урал Полярный» (позже переименованным в «Корпорацию развития»). Напомним, в УП – УП инвестировали бюджетные средства на строительство капитальных объектов инфраструктуры практически все субъекты УрФО, но по факту большая часть средств почему-то ушла не в том направлении.

Осенью 2019 года полпред президента в УрФО Николай Цуканов заявил, что регионы завершают ликвидацию одиозной «Корпорации Развития». Он также намекнул, что бывший председатель набсовета «КР», экс-советник полпреда Виктор Гузь закрывал глаза на финансовые нарушения, которые были допущены в структуре. «Регионы, те которые учреждали «Корпорацию», завершают процесс ликвидации. Полпредство не вмешивается в эту историю. Свою работу в части обращения внимания правоохранительных органов мы завершили», – указал полпред.

В случае «Титановой Долины» совладельцев сейчас только два: Мингосимущества Свердловской области (66,51%) и учрежденное им АО «КРСУ» (33,49%). Свердловские власти намерены сохранить проект – не далее как сегодня они подтвердили, что продолжат его финансировать. Но, по данным агентства, тщательной проверки финансовой деятельности ОЭЗ компетентными органами не избежать, а в этом случае могут скрыться факты, очень неприятные для всего экономического блока правительства Свердловской области.

Екатеринбург, Москва, Елена Владимирова

Екатеринбург, Москва. Другие новости 20.02.20

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