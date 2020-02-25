Слух дня: «Единая Россия» расслабилась и решила сэкономить на довыборах в Краснотурьинске

Свердловское отделение «Единой России» настолько уверено в своем успехе на довыборах в заксо по Краснотурьинскому округу, что решило вовсе не тратить деньги на кампанию.

Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, партийцы провели первичные соцопросы, после чего решили, что их дела и так обстоят прекрасно – соперников нет, можно сэкономить. «Кинули» всех – работников штаба, юристов, организаторов, ролевиков, – делится собеседник агентства. – Если «сетка» узнает об этом сейчас – сорвут выборы, никто просто не будет их готовить».

Напомним, по состоянию на сегодняшний день на довыборы все еще не заявился ни один кандидат.

Екатеринбург. Другие новости 25.02.20

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