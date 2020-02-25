Пока ни одного: партии не спешат выдвигать кандидатов на довыборы в заксо

За первые 10 дней, прошедшие после объявления довыборов в заксо, для участия в кампании официально не заявился ни один кандидат. Об этом сообщили РИА «Новый День» в областном избиркоме.

Первыми, вероятно, станут единороссы. Как рассказал пресс-секретарь отделения Максим Бестфатер, согласно партийному уставу, решение принимает президиум регионального политсовета по согласованию с генсоветом. Президиум назначен на 27 февраля. Напомним, победителем праймериз ЕР стал мэр Ивделя Петр Соколюк.

Партия «Яблоко» за минувшие дни не только выбрала потенциального кандидата, но и отказалась от него. Бывший коммунист Александр Столбов, узнав, что «Яблоко» считает Крым украинским, демонстративно сжег меморандум партии. В ближайшие дни партия выдвинет нового кандидата – вероятно, это будет Сергей Лоскутов, бывший член «Зеленых», который сейчас возглавляет свердловское общественное движение «Зеленый фронт».

В свердловском отделении ЛДПР «Новому Дню» сообщили, что «еще думают, время есть».

Дозвониться до лидеров свердловских коммунистов и эсеров – Александра Ивачева и Андрея Кузнецова – не удалось.

Напомним, выдвижение кандидатов продлится до 27 марта, само голосование состоится 17 мая. Избранный депутат заменит Анатолия Сухова, который скончался в прошлом году.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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