Праймериз: на довыборы в заксобрание от ЕР пойдет мэр Ивделя

На праймериз «Единой России» по Краснотурьинскому одномандатному округу победил мэр Ивделя Петр Соколюк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на пресс-конференции секретарь регионального отделения ЕР Виктор Шептий. По его словам, глава города набрал более 80 процентов голосов.

Кроме того, Шептий рассказал, что явка была рекордной для праймериз. На них пришло больше людей, чем на праймериз в Госдуму по Серовскому округу, где победил олимпийский чемпион Антон Шипулин.

Довыборы в заксо, по словам Шептия, состоятся 17 мая.

Напомним, участников было всего двое: бизнесвумен Лариса Зарамышева и мэр Ивделя с 20-летним стажем Петр Соколюк. На дебатах Зарамышева много говорила о своей семье: «Я очень горжусь, что детей поставила на ноги. Долг каждого родителя не только родить, но и дать им должное образование, постараться помочь в работе». Петр Соколюк обратился к избирателям с такими словами: «Я хотел бы вам предложить себя в качестве вашего избранника, вашего помощника, заключить с вами контракт по расчету. Вы будете меня поддерживать, а я буду хорошо работать».

Ивдель, Краснотурьинск, Евгения Вирачева

Ивдель, Краснотурьинск. Другие новости 03.02.20

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