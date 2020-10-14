Слух дня: рестораторы ждут наплыва «тайных покупателей»

Екатеринбургские рестораторы находятся в состоянии постоянного напряжения. После того как губернатор Евгений Куйвашев из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией ужесточил антиковидные меры, владельцы ресторанов и кафе ждут, что к ним пойдут тайные покупатели.

Поле для деятельности – огромное: можно проверять, носят ли сотрудники маски и перчатки, как часто их меняют, соблюдается ли социальная дистанция, есть ли в помещениях санитайзеры, рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры, ходят ли на работу сотрудники с признаками ОРВИ и так далее.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе губернатор ужесточил контроль масочного режима. На этой – издал указ, согласно которому от работы также должны быть отстранены сотрудники не только с повышенной температурой, но и те, у кого имеются признаки ОРВИ.

Рестораторы опасаются, что любое найденное нарушение будет чревато закрытием заведения.

Екатеринбург. Другие новости 14.10.20

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