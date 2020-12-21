Слух дня: Орлов в кресле мэра Екатеринбурга бросит Куйвашева на произвол судьбы

После назначения Алексея Орлова на должность вице-мэра Екатеринбурга его будущее в качестве главы города обсуждается практически как свершившийся факт. Известно, что с Куйвашевым Орлов работал еще в Тюменской области, а на Средний Урал перебрался в 2012 году.

В его ведении находились инвестпроекты, экономика, чиновник тесно общался с бизнесом. Слухмейкеры говорят, что Орлов обзавелся прочными связями и в АП, и в бизнес-сообществе и на должности главы города намерен стать самостоятельной политической фигурой. «Орлов с самого начала действует в связке с губернатором, но у него все и везде схвачено. В его планах – вести инвестиции в город, и он это может. Область живет за счет Екатеринбурга, но Куйвашева может ждать разочарование – Орлов понимает, что он уже более значимая фигура, и будет заниматься городом так, как считает нужным», – поделился источник, знакомый с ситуацией. Если прогноз сбудется, то для Куйвашева потеря Орлова может стать фатальной, тем более что от него уходит также министр финансов Галина Кулаченко.

Что касается Высокинского, то его описывают как хорошего, толкового экономиста, который способен качественно работать, но под присмотром, когда есть четкие указания что и ради чего делать. Кто будет принимать решения в команде губернатора, неясно.

Екатеринбург. Другие новости 21.12.20

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