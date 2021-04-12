Слух дня: из правительства уйдет один из старейших министров

В правительстве Свердловской области в скором времени, возможно, произойдет заметная отставка. По слухам, свое место собирается оставить министр образования Юрий Биктуганов. Говорят, что его дальнейшие планы связаны с Москвой. Возможно, он станет ректором одного из столичных вузов.

Напомним, Юрий Биктуганов работает в правительстве уже 10 лет. В 2019 году он отметился одним интересным заявлением, оценив ситуацию со строительством и ремонтом школ в области. Он сообщил, что сейчас основное внимание в части строительства новых школ уделяется Екатеринбургу. Говоря о других муниципалитетах, он сказал, что необходимо учесть все имеющиеся ресурсы, в том числе и старых, достаточно ветхих школ. В ряде случаев, по его мнению, можно модернизировать старые здания, провести капитальные ремонты. Никаких перекосов в бюджетной политике правительства, которое весь 2019 год охотно выделяло деньги на достройку конгресс-центра, по мнению, Юрия Биктуганова, нет, так как в минобразования держат на контроле ситуацию со школами во всех муниципалитетах региона.

Всего остававшиеся слухмейкеры предвещают отставку трем региональным министрам, но имена в данном списке каждую неделю варьируются. Действующий состав правительства региона Куйвашев утвердил после своего избрания губернатором в 2017 году.

Екатеринбург. Другие новости 12.04.21

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