Министр образования Биктуганов заявился на праймериз ЕР в заксобрание

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов только что подал документы на участие в праймериз «Единой России» по выборам в заксобрание региона. Ранее ходили слухи, что Биктуганов покинет свердловское правительство и уедет в Москву.

О том, что Юрий Биктуганов подал документы для участия в праймериз, «Новому Дню» сообщили в пресс-службе СРО «Единой России». Ранее слухмейкеры нашего агентства говорили, что министр образования Свердловской области в ближайшее время собирается покинуть свой пост. Не исключалось, что он может стать ректором одного из вузов Москвы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 19.04.21

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