«Навального действительно сопровождали Товарищи из Конторы. Но это – не киллеры. Это – личная охрана» Авторская колонка политтехнолога Платона Маматова

Опубликованное накануне Алексеем Навальным расследование попытки собственного убийства широко разошлось по Рунету. В материале говорится, что с 2017 года в поездках Навального сопровождали сотрудники ФСБ, связанные с институтом, где ранее разрабатывали химическое оружие. Политтехнолог Платон Маматов высказал собственное мнение и о расследовании, и о том, кем на самом деле были следующие повсюду за Навальным граждане в штатском. Приводим его полностью.



«Про «расследование» Навального никто не сказал очевидных вещей. Одни не додумались, другие боятся народного гнева, третьи не хотят ссориться с нынешним президентом Российской Федерации, четвертые – с будущим президентом Российской Федерации.

А я скажу.

Первое. Никакие ФБК и «Беллингкэт» не «расследовали» отравление Алексея Анатольевича. Так же, как не раскапывали они историю в Солсбери. Просто скучные люди в штатском легализовали свои данные для англоязычной аудитории через «крутого болгарского расследователя». А на русскоязычную аудиторию сделали рерайт посредством ФБК.

Ну да это дело понятное, Алексей Анатольевич не первый раз работает сливным бачком в играх больших дяденек. Ничего зазорного в этом, в общем-то, нет. Работа как работа.

Второе. Что в ходе «расследования» отравления Навального сам Навальный неизбежно выйдет на Путина было очевидно сразу, еще когда самолет с пострадавшим в Томске не сел. У Алексея Анатольевича всегда и во всём виноват президент, фигуры более мелкого масштаба он применительно к себе принципиально не рассматривал никогда. Амбиции-с. И для репостов выгодно.

Третье. «Расследование» Навального позволяет нашим дорогим иностранным друзьям при необходимости объявить о применении президентом РФ запрещенного химического оружия против собственных граждан. То есть поставить его в один ряд с Саддамом Хуссейном. Это прекрасный casus belli, чтобы оправдать все что угодно – от прямой военной интервенции (как в Ираке) до очередных санкций. Иностранная аудитория скушает такую версию с удовольствием, после Солсбери-то.

Поэтому в данном случае позиция Навального «во всем всегда виноват ОН» полностью совпала с позицией его зарубежных доброжелателей.

И последнее. Всё сказанное выше никак не опровергает того факта, что ФСБ действительно могло отравить Навального. Любые попытки штатных пропагандистов слепить из этого отбивку только ухудшат ситуацию.

А развалить «расследование» очень-очень просто. Берите карандашик.

Надо принять на веру все рассказы о том, что последние несколько лет Алексея Анатольевича сопровождала Группа Товарищей. Что они летали за ним везде, останавливались в соседних отелях, и даже прописали штатного медика в том же самом московском доме.

Но это не киллеры, потому что киллерам на подготовку и исполнение устранения фигуранта три года не нужно. Это ЛИЧНАЯ ОХРАНА. Которая следила, чтобы с Настоящего Лидера Российской Оппозиции и волоска лишнего не упало.

А то грохнут ненароком народного трибуна, и объясняйся потом с западными партнёрами, как же так вышло. Опять же, российскому юношеству придётся лепить нового кумира, а это расходы, нервы и время. Вот и мотались бедолаги из Конторы за ним по городам и весям.

Но со своей работой группа товарищей не справилась. И теперь у нас есть Настоящий Лидер Российской Оппозиции Убитый Лично Путиным, но Чудесно Воскресший и Отбывший на Uttermost West.

Вот и всё :)»

Екатеринбург. Другие новости 15.12.20

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