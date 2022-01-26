Стамбул четверо суток подряд засыпало снегом, к которому городские службы оказались не готовы. Закрыт аэропорт, временами не ходят паромы, пешком по улицам передвигаться невозможно. «Погода просто возмутительная», – говорят жители города, при этом улыбаясь. И при первой возможности идут на улицу играть в снежки и лепить снеговиков.

Такого снегопада в Стамбуле не было давно, говорят жители. Хотя, конечно, зимой осадки здесь не редкость. Но в этот раз погода преподнесла сюрприз: огромные снежные хлопья падали почти сутки. Босфор не было видно даже с пристани, из окон домов едва просматривались улицы. Шквалистый ветер ломал деревья на Сиркази, ронял растения в кадках, которые местные выставляют у подъездов, а отели на террасах.

Сейчас в Стамбуле – тысячи туристов, которые не смогли улететь домой ни вчера, 25 января, ни сегодня. Самый большой аэропорт, откуда отправляются рейсы в десятки городов мира, закрыт. Дорогу к нему завалило снегом. Снегоуборочной техники не хватает. В нашем отеле за завтраком люди на разных языках обсуждают, у кого и на сколько сдвинули вылет. У нас, например, на сутки переносят вылет в Екатеринбург. Благо была возможность продлить проживание и не идти с вещами на выход.

Передвижение по Стамбулу в такую погоду – отдельный вид удовольствия. Какая бы удобная обувь у вас ни была, идти придется шаркающей походкой: тротуары – под толстым слоем льда, снега и воды. Пройдя метров 500, ощущаешь себя как при восхождении в гору. Учитывая, что Стамбул – это сплошь холмы и лестницы, в голове только одна мысль: не переломать ноги.

К счастью, в городе много музеев, дворцов, мечетей. И до всех удобно добраться на трамвае. В Долмабахче, Топкапы и других крытых достопримечательностях по случаю непогоды – аншлаг. Туристы потянулись к прекрасному, делать-то больше нечего.

Ещё один вариант не потерять день отдыха, просидев в отеле, – прогулка на пароме (в те часы, когда паромное движение не закрыто). Там тоже сухо, тепло, не скользко. И безумно красиво: с борта открывается вид на панорамы районов Стамбула, припорошенных снегом.

Кстати, местные хоть и ворчат на снег и апокалипсис, сами как дети радуются необычным пейзажам. Фотографируют снег на ладошке, лепят снеговиков, играют в снежки. Даже серьёзный охранник трамвайной станции, как сорванец, поджидает приближающийся трамвай, чтобы запустить в кабину машиниста увесистый ком снега. Все смеются.

Лопаты для уборки снега есть не у всех. В последние дни нередко можно увидеть, как сотрудники кафе и магазинчиков чистят узкие улочки возле своих заведений чем придется: совками, метлами и так далее.

Ну а если отбросить брюзжание и забыть о сорванных планах, посмотреть на красивейший Стамбул в моменте, то сразу вспоминаются цитаты Орхана Памука. Известнейший турецкий писатель, который родился в Стамбуле, говорил, что любит город больше всего как раз в момент снегопадов: «Я не могу представить Стамбул моего детства без снега. С тем же нетерпением, с каким некоторые дети ждут не дождутся летних каникул, чтобы куда-нибудь поехать, я в детстве ждал, когда же выпадет снег, – не потому, что хотел играть на улице в снежки, а потому, что город, укрытый снегом, казался мне более красивым. Однако надо сказать, что эта красота, скрывающая грязь, слякоть, щели и неухоженность, порождала в городе не столько ощущение неожиданной новизны, сколько атмосферу тревоги и даже стихийного бедствия. Снег, который за зиму шел всего несколько раз и оставался лежать чуть дольше недели, каждый раз заставал стамбульцев врасплох, словно они впервые в жизни сталкивались с таким явлением. На дорогах возникали заторы, у хлебных лавок тут же выстраивались очереди, словно в дни войны или стихийных бедствий; но главное – снег заставлял всех горожан испытывать чувство общности. Город и его обитатели, оторванные от остального мира, оставались один на один с самими собой, и поэтому в снежные зимние дни Стамбул становился более пустынным и, как мне казалось, похожим на тот город, каким он был когда-то, в сказочные дни своего прошлого».

Ну а нам, туристам, остается надеяться, что аэропорт заработает, и мы вернемся в Россию, где снег лежит пять месяцев в году, все ворчат и ругают коммунальщиков за плохо почищенные дороги, но жизнь при этом не останавливается.

Стамбул, Ольга Тарасова

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