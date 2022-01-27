В Стамбуле сотни туристов все еще остаются в аэропорту (ФОТО)

В Новом аэропорту Стамбула остаются сотни туристов, которые все еще не могут улететь домой из-за непогоды. Как передает корреспондент «Нового Дня», к сегодняшнему утру взлетно-посадочную полосу расчистили, так что большинство рейсов все же были отправлены. В том числе – в Екатеринбург. Улететь любоваться Босфором смогли и уральцы, которым также ранее задерживали самолеты в Кольцово.

Тем не менее, некоторые рейсы все еще отменяют. Люди, не дождавшиеся вылетов, спят на креслах в залах ожидания, некоторым приходится ютиться на полу, на лентах выдачи багажа. «Отмененных рейсов мало сегодня, но они все же есть», – передает корреспондент «Нового Дня».

Стамбул, Елена Сычева, Ольга Тарасова

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