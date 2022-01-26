Аэропорт Стамбула возвращается к работе. Но медленно

Работа международного аэропорта Стамбула, который был закрыт на два дня из-за аномальной снежной бури в восточной части Средиземного моря, постепенно возобновляется.

Первые рейсы приземлились и взлетели вчера, но активность остается очень ограниченной, так как открыта только одна из трех взлетно-посадочных полос.

«Полеты в аэропорту Стамбула постепенно возвращаются к обычному режиму, – сообщила национальная авиакомпания Turkish Airlines в Twitter. – Мы запланировали 131 рейс с 07:00 до 13:00 по местному времени».

В стамбульском аэропорту оказались заперты сотни пассажиров, многим из них не удалось выбить себе гостиницу, поэтому они вынуждены были проводить время в здании порта, спать на полу и довольствоваться едой, которую представляли авиакомпании. Покупки в duty free для пассажиров оказались недоступны – их посадочные талоны были аннулированы.

По данным АТОР на 25 января, в Стамбуле находилось примерно 15 тысяч туристов, из них полторы тысячи ожидали своих рейсов. В их числе и несколько десятков екатеринбуржцев.

О том, как выглядит аномальный снегопад в Стамбуле, можно почитать здесь.

Стамбул, Елена Васильева

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