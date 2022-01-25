Больше тысячи туристов застряли в аэропорту Стамбула из-за снегопада

В аэропорту Стамбула, по оценкам Ассоциации туроператоров, застряли полторы тысячи туристов из России. Из-за сильного снегопада работа воздушной гавани была приостановлена, а в самом городе произошел транспортный коллапс. Об этом сообщается на сайте АТОР.

По данным ассоциации, сейчас в Стамбуле может находиться около 10-12 тысяч российских туристов, из них около 1,5 тысячи ожидают своих рейсов. Аэропорт вчера прекратил принимать и отправлять самолеты. Из-за неблагоприятных погодных условий были отменены в общей сложности 729 рейсов, из которых 341 прибывающих и 388 вылет.

Обильный снегопад и мощный ветер привели к обрушению крыши грузового терминала. В городе перекрыты большинство дорог. Туристы стараются не ехать в аэропорт и продлевают проживание в отелях до нормализации ситуации.

Администрация воздушной гавани заявила о прекращении всех операций до 00.00 среды 26 января. Застрявшим в аэропорту пассажирам аэропорт предложил 30% скидки на питание и бесплатный Wi-Fi.

Авиакомпания Turkish Airlines сообщила, что накануне разместила в отелях 5420 человек – пассажиров своих международных рейсов. Среди них были и россияне.

Тем временем, на взлетном поле из-за неприспособленности техники турецкого аэропорта к зимним условиям произошел скандал. Российский лоукостер «Победа» заявил, что его пассажиры ожидали трапа в течение семи часов. «Просим прекратить издевательство над россиянами и немедленно обеспечить трапы для клиентов рейса DP6104! Для аэропорта вашего статуса – «крупнейшего аэропорта Европы» – настоящий позор в том, что вы не смогли обеспечить высадку для клиентов более чем за 7 часов», – сообщается в Instagram авиакомпании.

От стихии пострадал не только Стамбул, но и другие города Турции. Так в Анталье снег выпал впервые за 29 лет. По прогнозам синоптиков, обильные осадки продлятся еще два дня, затем их интенсивность снизится.

Стамбул, Зоя Осколкова

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