В Греции случился транспортный коллапс из-за снегопада

Снегопад вызвал транспортный коллапс на платной автостраде Аттики-Одос (частная система платных автомагистралей в Греции) в Греции. Снегоуборочные машины застряли из-за снегопада, – заявило руководство дороги 24 января, – сообщает греческая газета Proto Thema.

На некоторых участках трассы возникли серьезные проблемы из-за автомобилей, застрявших либо из-за поломок, либо из-за недостатка опыта водителей. В результате на дороге выросли километровые пробки, – заявили в администрации компании Аттики-Одос.

Из-за сильного дорожного движения, а особенно из-за грузовиков и фур по всей дороге затруднены работы по очистке от снега. В районе Еракаса фуры попали в ДТП и перекрыли движение в обе стороны. Снегоуборочная техника, попав в пробку, пытается из нее выбраться и теряет время, тогда как снег продолжает идти, а ситуация ухудшается.

«Выражаем сожаление по поводу сложившейся ситуации и неудобств для водителей. По решению компании дорога остается открытой», – заявили в Аттики-Одос. При этом в компании отметили, что снег идет непрерывно, а «вечером и на следующий день он, по прогнозам, может еще усилится».

Афины, Иван Бабурин

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