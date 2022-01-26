Несколько десятков уральцев застряли в Стамбуле из-за снегопадов (ФОТО)

Снежный коллапс в Стамбуле испортил отдых тысячам российских туристов, в том числе и из Екатеринбурга. Авиакомпания «Победа» отменила рейс в Россию, уведомив об этом пассажиров всего за пару часов до предполагаемого вылета.

«Мы должны были вылететь из Стамбула в Екатеринбург сегодня в 10 часов утра. И совершенно случайно я вчера поздно вечером узнала об отмене рейса от знакомых. Ночью от авиакомпании пришло письмо, что рейс перенесен на 27 января. А SMS с информацией о переносе вообще пришла менее чем за два часа до вылета. То есть люди, которые не проверяют почту, теоретически могли узнать об этом, уже сидя в аэропорту. Нам пришлось срочно продлевать отель. Хорошо, что помог турагент, и был еще запас денег. Возмущает именно то, что никаких объяснений от авиакомпании не было. И вишенка на торте: мы покупали билеты в Стамбул на распродаже «Победы». Изначально это была поездка на выходные. Затем авиакомпания перенесла рейс на 26 января из-за недостаточной загрузки самолета. А теперь перенесли на еще один день», – рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка Ольга, которая застряла в Стамбуле.

Немало волнений испытали и туристы, которые собрались лететь в Турцию. Сегодня утренний рейс «Победы» из Екатеринбурга в Стамбул также был отменен. Самолет должен был вылететь в 6:40, а SMS-рассылка об отмене пассажирам пришла только в 10:30. «Узнать об отмене рейса можно было только по онлайн-табло аэропорта Кольцово. Горячая линия «Победы» оказалась бесполезной. Никаких разъяснений не было, люди нервничают, потому что теряют день отдыха», – отметила еще одна собеседница агентства, Елена.

Вчера авиакомпания Nord Wind также отменила рейс из Екатеринбурга в Стамбул. В расписании Кольцово вылет перенесен на 27 января.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, сейчас в Стамбуле могут находиться 10-12 тысяч российских туристов, из них около полтура тысяч ожидают своих рейсов в аэропорту. Из-за сильного снегопада работа воздушной гавани приостановлена, отменены сотни вылетов. Директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сообщил «Новому Дню», что жалоб от туристов к ним не поступало, но организация следит за развитием ситуации.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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