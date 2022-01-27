Заблокированные в аэропорту Стамбула пассажиры смогли улететь домой

Работа стамбульского аэропорта нормализовалась. Люди, ожидавшие вылета более двух суток из-за снегопада, отправляются в пункты назначения. Об этом сообщает администрация воздушной гавани.

В настоящее время расчищены две взлетно-посадочные полосы, еще одну обещают подготовить в течение дня. «К данному моменту не осталось пассажиров, которые ожидали из-за неблагоприятных погодных условий своего рейса в терминале», – сообщается на сайте аэропорта.

Кроме того, между аэропортом и центром города запустили автобусы, чтобы все пассажиры могли вовремя успеть на рейс. «Мы убедительно просим всех наших пассажиров, прибыть в терминал и проверить время вылета», – говорится в сообщении.

Аномальный снегопад буквально парализовал работу аэропорта в Стамбуле, сотни рейсов были отменены. По данным Ассоциации туроператоров, 25 января в терминале находилось около 1,5 тысячи только российских туристов. Люди были вынуждены проводить время в здании порта, спать на полу и довольствоваться едой, которую представляли авиакомпании. Покупки в duty free для пассажиров оказались недоступны – их посадочные талоны были аннулированы.

Стамбул, Зоя Осколкова

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