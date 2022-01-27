Снегопад в Израиле стал причиной транспортного коллапса

На Израиль обрушился циклон, который прошелся по югу России, а затем стал причиной отмены сотен авиарейсов в Турции. Иерусалим и Тель-Авив утопают в сугробах, а у побережья бушует шторм.

Дорожные службы были вынуждены перекрыть главные трассы. Из-за обилия снега образовались многокилометровые пробки, водители не справляются с управлением в непривычных условиях, на дорогах десятки аварий.

Из-за перебоев с автомобильным сообщением власти запустили дополнительные поезда, чтобы люди хоть как-то могли добраться из города в город.

Кроме того, из-за погодной аномалии во всех школах занятия были отменены. Аварийные службы работают в режиме повышенной готовности.

По прогнозам синоптиков, снегопады продлятся еще два дня. Метеорологи опасаются, что резкое таяние такого количества снега может привести к образованию паводков.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

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