Идея пацифизма может быть дискредитирована людьми, которые адресуют свои призывы к миру только одной стороне конфликтов. В этом случае такие люди, по большому счету, поддерживают недружественные страны, что к миру не приведет, считает преподаватель УрГПУ, кандидат философских наук, доцент Андрей Коряковцев. РИА «Новый День» приводит его колонку «Инструкция по использованию пацифизма».



«Я – убежденный пацифист. Но только давайте не будем бездарно профанировать великую идею пацифизма и превращать его в манифестацию собственного скудоумия и социального равнодушия. Давайте не будем ставить его в один ряд с косметикой или, точнее, с предметами личной гигиены, о которых люди вспоминают, когда уже поздно и от них уже смердит.



Пацифизм должен быть осознанным и практичным. В противоположном случае он для вас то же самое, что оружие, которым вы, не умея им пользоваться, совершаете социальное самоубийство. Чтобы избежать этого, необходимо иметь в виду следующие простые и очевидные моменты.



1. Пацифизм лишь тогда имеет смысл, когда он является всеобщим и направлен на все стороны конфликта. Нынешние «пацифисты» могли бы уж написать на своих плакатиках лозунги не только на русском, но и на других языках. Но ведь не напишут. Или напишут «не только лишь все». Тем, кто напишет, – я мысленно пожму руку.



2. Пацифизм должен быть практичен и конкретен. Желаемый мир должен быть целью борьбы с конкретным злом, а не его поощрением. Желание мира не должно быть предательством тех, кто против этого зла борется. А сейчас объективная ситуация на Украине складывается таким образом: если Россия уступит, если она выведет армию и не добьется продекларированных целей (демилитаризация, институциональная денацификация Украины, признание прав русского меньшинства, ЛДНР и российского Крыма) – то война неизбежна, причем с расширенным театром военных действий, с большим количеством жертв и так далее. Вы этого хотите? Тогда ваш «пацифизм» не стоит и ломаного маффина. Поэтому если вы сейчас вышли с плакатиком, обращенным только к России, то в нынешнем контексте, хотите ли вы этого или не хотите, это звучит как призыв к срыву спецоперации ВС РФ и поддержка нацистского режима.



Возразить этому вы можете, только ссылаясь на свои субъективные хотелки («я всегда был против нацизма!"). Тем самым вы только подтвердите мой старый тезис об асоциальной природе вашего «эльфийского» протеста: общества, общественно-исторического контекста вы не чувствуете, общественных целей не ставите, в истории не живете – и она в вас не живет тоже. Вы предпочитаете жить только моральными абстракциями и созерцанием собственных добродетелей. Ваши лозунги – это моральная абстракция, опасная, как мина. Вы не заметили опасность этой моральной мины и подорвали сами себя, став на сторону самых реакционных сил.



Так что же, сейчас и к миру не призывать?



Призывать обязательно! Только с учетом 1 и 2 пункта данной инструкции. Только так вас можно будет понять верно.



Итак. Да здравствует пацифизм практический, конкретный и обращенный ко всем! На практике это означает: спецоперация России против нацистского режима на Украине должна быть завершена, как только будут достигнуты ее цели. Иного способа борьбы с государственным нацизмом, иного способа избежать войны в будущем – нет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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