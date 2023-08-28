Следственный комитет России подтвердил, что среди погибших при крушении самолета в Тверской области был владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир «музыкантов» Дмитрий Уткин. Где и как состоится прощание с Пригожиным, пока неизвестно. Политтехнолог Илья Ананьев рассуждает, какой сценарий мог бы быть оптимальным с точки зрения внутренней политики.

«После трагической катастрофы бизнес-джета в Тверской области и гибели главы ЧВК «Вагнер», Евгений Пригожин и тело погибшего перестало принадлежать семье и предсказуемо трансформировалось в собственность Кремля и его идеологии. Начался «разгон» темы народного героя и подготовки траурного прощания с российским символом СВО, кульминацией которого станет присутствие президента Путина на похоронах.

Администрация президента зашла в идеологический цейтнот собственной пропаганды, поставив сложную дилемму для самого Владимира Путина, поймав его в информационную «ловушку» двухгодичного темника по Пригожину. С 24 февраля 2022 года ЧВК «Вагнер» стоял в «стоп-листах» Кремля на любое упоминание на «первых кнопках», а сам Владимир Путин отказывался от малейшего намёка на фиксации своих отношений с Евгением Пригожиным. Дальше мы всё видели – конфликт с Минобороны, «снарядный голод», «марш справедливости», изгнание в Белоруссию. Кремль «выжигал» фамилию Пригожин с языка российского народа, а главный «Вагнер», подобно «Терминатору», пересобирался из тысяч «капель» разных образов в единую тефлоновую фигуру всенародного любимца, став «Человеком номер один» в системе кремлёвской вертикали.

В итоге после крушения самолета самая невероятная и конспирологическая версия о «следе Путина» в гибели Пригожина стала самой обсуждаемой на языках. Как бы то ни было, Кремлю придётся иметь дело с репутационными рисками этой версии, которую, как мне кажется, отыграть практически невозможно. Только минимизировать «тень» на Путина от катастрофы с «Вагнером» несколькими ходами:

1. Не «раздувать» на «первых кнопках» и особенно в аналитическом жанре с известными пропагандистами «внезапную любовь» государства к Евгению Пригожину. После двух лет информационного заточения всё это будет выглядеть вычурно и глуповато. Достаточно информационного освещения события.

2. Путину не стоит ехать в общий людской поток мероприятия прощания с Евгением Пригожиным и его коллегами под «камеры». Президент должен проститься с Пригожиным тихо, наедине с семьей. Где и как – прекрасно знают заинтересанты. «Личники» Кремля спокойно выдадут в эфир фото и видео, а президент уйдёт от придирок общества в «фальши» и «двуличии».

3. Путину надо встретиться с семьями Евгения Пригожина и его погибших коллег. Особое внимание и гарантии от президента в их сторону.

4. Легализовать ЧВК «Вагнер» через личную встречу в Кремле с бойцами и командирами. Может быть, назвать там и новое имя преемника. Оставить «Вагнер» в существующем формате без перехода под Минобороны.

5. Похороны Евгения Пригожина оставить за желанием семьи и самого погибшего. Пригожин как человек, ежедневно ходящий по краю смерти, точно имел вариант «завещания» со своим последним местом «обетования». За его умение «ходить по земле», а не парить в облаках с «понтами» его и любила глубинная Россия.

Кремлю важно не переиграть в своих почестях Евгению Пригожину. Всё настоящее скажет и отдаст ему глубинная Россия».

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

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