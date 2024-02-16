От его смерти нам больше вреда, чем от всей его нескучной жизни Авторская колонка политического обозревателя Андрея Перлы

Сегодня УФСИН Ямала сообщило о смерти в ИК-3 осужденного оппозиционера Алексея Навального (включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму). Западные политики поспешили обвинить в этом Россию и лично президента Владимира Путина. Политобозреватель Андрей Перла в колонке для телеграм-канала «Царьград» рассказал, почему, по его мнению, от смерти Навального* России больше вреда, чем от его жизни.

«Лет уж почти 20 тому назад, после убийства Анны Политковской, Владимир Путин совершенно справедливо сказал, что ее смерть навредила России гораздо больше, чем ее жизнь. Это преступление наносит «гораздо больший урон», чем ее публикации с острой критикой властей, сказал он тогда на пресс-конференции в Дрездене и уточнил, что ее статьи оказывали «незначительное влияние» на политическую жизнь страны.

Думаю, что сторонники иностранного агента, террориста и экстремиста Навального считают, что он гораздо влиятельнее, чем была в 2006 году Политковская. Но резюме совершенно то же самое: от его смерти нам больше вреда, чем от всей его нескучной жизни. И даже, видимо, больше, чем от его же «отравления» страшными спецслужбами.

Больше всех сейчас будут радоваться лоббисты, выделяющие Украине американскую военную помощь. Им неожиданно подвезли свежий аргумент: смерть «главного оппозиционера» России в страшном ледяном гулаге. Под это дело можно и подискутировать в палате представителей Конгресса США. Перед выборами президента смерть Навального, конечно, же попытаются сделать основанием для обвинений в адрес действующей власти и главы государства. Не удивлюсь, если последуют призывы к митингам, антигосударственным незаконным акциям в память об этом «великом человеке». Эмигранты несколько дней подряд будут рвать на себе манишки и вскрикивать, что никогда не забудут и никогда не простят.

Но если посмотреть на дело трезво, то организованных сторонников Навального в России уже нет. «Штабы» разгромлены. Никаким актуальным политиком он не был, как ни пыжились убежавшие за границу его друзья. И пена сойдет на нет очень быстро.

Впрочем, любители черного юмора получат море удовольствия от того, что напишут сегодня, завтра и на следующей неделе в западной прессе. С Манделой сравнить уже нельзя, тот в тюрьме выжил. Так что ждем, что придумают.

Как уже писал «Новый День», в пятницу пресс-служба УФСИН по ЯНАО сообщила, что Алексей Навальный* скончался после прогулки.

Следователи проверят обстоятельства смерти Навального* в ИК-3 в поселке Харп, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по ЯНАО.

* Включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности

Екатеринбург, Елена Владимирова

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