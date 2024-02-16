Следователи проверят обстоятельства смерти Навального* в ямальской колонии

Следственный комитет проверит обстоятельства смерти Алексея Навального (признан иностранным агентом) в колонии на Ямале, в посёлке Харп. Как сегодня сообщили в управлении ФСИН автономного округа, г-н Навальнй скончался после прогулки.
«Следственным управлением СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка по факту смерти Навального А.А. в ИК №3. В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении следователей.
Алексей Навальный внесён в список террористов и экстремистов
Салехард, Наталья Ефремова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»