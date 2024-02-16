Следователи проверят обстоятельства смерти Навального* в ямальской колонии

Следственный комитет проверит обстоятельства смерти Алексея Навального (признан иностранным агентом) в колонии на Ямале, в посёлке Харп. Как сегодня сообщили в управлении ФСИН автономного округа, г-н Навальнй скончался после прогулки.

«Следственным управлением СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка по факту смерти Навального А.А. в ИК №3. В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении следователей.

Алексей Навальный внесён в список террористов и экстремистов

Салехард, Наталья Ефремова

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