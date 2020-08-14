Денис Мацуев в парке, День города на крыше и первая официальная party – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

Несмотря на дождливую и холодную погоду, культурная жизнь Екатеринбурга все выходные будет кипеть на улице. В парках театры показывают спектакли, а музыканты дают концерты. В этот уикенд можно послушать Дениса Мацуева, сходить на первые «взрослые» спектакли к Коляде, отметить День города с филармонией или группой «Чайф» на крыше, ну или отправиться на дачу в центре города. Самые интересные события выходных – в обзоре «Нового Дня».

Green Royal Fest закроет Денис Мацуев и оркестр

Сегодня в 19:30 в парке Вайнера закрывается Green Royal Fest, который проходил в течение недели. В зеленом саду в центре города музыканты давали концерты под открытым небом, невзирая на погоду. Последним на фестивале выступит Денис Мацуев и оркестр. В программе – Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Бетховена и Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Рахманинова.

Место проведения: сад Вайнера (перекресток улиц Первомайская и Тургенева)

Вход: 700 рублей.

Джаз на свежем воздухе: квартет Сергея Проня

Еще один концерт хорошей музыки пройдет сегодня в 20 часов во дворике ГЦСИ, где в последние недели обосновались резиденты EverJazz. Пятничным вечером меломанам предлагают послушать джаз в исполнении Сергея Проня и его квартета.

«Насыщенность музыкального языка и блестящее чувство ритма этого квартета позволяют артистам квартета свободно общаться, а разнообразие стилей и фактур не дают слушателю отвлечься ни на минуту. Музыканты играют практически во всех джазовых направлениях: классический джаз, этно-джаз, свинг, би-боп, фри-джаз, латино и другие», – рассказали организаторы.

Место проведения: дворик ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а)

Вход: 500 рублей (детям до 7 лет вход бесплатный).

Новый проект дирижера Павлова «ЕКБэнд» выступит в Литквартале

На Летней эстраде Литературного парка сегодня в 18 часов выступит новый оркестр под руководством известного дирижера Александра Павлова (танцующий оркестр «Уралбэнд») – «ЕКБэнд». В репертуре духового ансамбля – авторские кавер-версии давно любимых и современных мелодий. Будет ли новый оркестр танцевать или удивит публику чем-то еще, узнать можно только на концерте.

Место проведения: Летняя эстрада Литературного квартала (ул. Пролетарская, 14)

Вход: 300 рублей.

«Коляда-театр» начинает сезон «взрослых» спектаклей

«Коляда-театр», который формально уже начал сезон, сегодня даст первый спектакль для взрослых – в 19 часов в ЦПКиО покажут «Бабу Шанель». Артисты будут играть на специально оборудованной театральной площади, вдалеке от шумной центральной аллеи. До сегодняшнего дня театр показывал только несколько спектаклей для детей.

В субботу в ЦПКиО сыграют сразу четыре спектакля. В 11 и 13 часов – сказку «Кот, дрозд и петушок». В 15 часов – небольшой камерный спектакль для взрослых «Тихий свет», в 19 часов – спектакль «Ба».

Место проведения: ЦПКиО

Вход: детские спектакли – 300 рублей, взрослые дневные – 500 рублей, вечерние – 700 рублей. Билеты можно забронировать по телефону театра, либо купить перед спектаклем.

День города в онлайне и офлайне

День города в этом году из-за коронавируса пройдет почти полностью в онлайне. Но несколько концертов и событий все-таки устроят для зрителей. Так, в ЦПКиО пройдут сразу два концерта Филармонии, которая каждый год поздравляет Екатеринбург марафоном популярной музыки (правда, в прошлые годы музыканты играли на Плотинке и площади 1905 года). В 16 часов оркестр сыграет «Чайковский-гала», в 18 часов – хиты «Аббы» и «Битлз».

На крыше городской администрации в этом году состоится большой концерт группы «Чайф». Как ранее говорил Владимир Шахрин, для музыкантов это будет эпохальным событием, специально для Дня города они подготовили программу Great Hits. Трансляция концерта будет вестись на телеканалах и в соцсетях.

В офлайне пройдет фестиваль ландшафтного дизайна «Атмосфера» (вход платный). А вечером в трех районах города устроят фейерверки. Запуск будет одновременным – в 22:30 – на набережной у «Динамо», в парке «Уралмаш» и в Преображенском парке Академического.

Вход: свободный.

Экскурсия по местам Кормильцева в честь Екатеринбурга

В День города Объединенный музей писателей Урала приглашает на музыкально-поэтическую экскурсию – пройтись по местам рок-легенды Ильи Кормильцева. Участники экскурсии пройдут мимо сада им. Павлика Морозова, в котором, возможно, будет организована аллея Кормильцева, Свято-Троицкого собора, где находился легендарный Дворец культуры Автомобилистов и состоялся I рок-фестиваль в Свердловске и к дому, где жил поэт в 80-90-е годы. Во время перемещений между локациями будут слушать любимые песни «Наутилуса» и погружаться в рок-эпоху. При себе иметь наушники и мобильный телефон для прослушивания композиций.

Место проведения: старт – от ул. Куйбышева, 48 (корпус УрФУ)

Вход: 300 рублей, необходима предварительная регистрация https://obedinennyy-muzey-pisatel.timepad.ru/event/14

Музкомедия готовит специальный концерт ко Дню города

Музкомедия продолжает своей проект «Театр на парковке» – с пятницы по воскресенье музыканты и солисты дают концерты в небольшом дворе сбоку от театра. 14 августа состоится выступление группы «Изумруд», которое пришлось перенести из-за сильных ливней в прошлые выходные. А 15 августа Музкомедия приглашает на специальный концерт ко Дню города, на котором предлагает вспомнить спектакли театра прошлых лет.

16 августа состоится «Вечер на бис» от солистов проекта Non Solo.

Место проведения: парковка возле театра Музкомедии (угол проспекта Ленина – улицы Карла Либкнехта)

ТЮЗ присоединяется к выступлениям на улице

Театр юного зрителя с этих выходных тоже будет играть спектакли на улице – во внутреннем дворике. Первыми зрителям покажут «Бременских музыкантов». Спектакли состоятся 15 и 16 августа в 12 и 14 часов. На следующие выходные запланирован показ «Сказки о потерянном времени».

Место проведения: внутренний дворик ТЮЗа

Вход: 300 рублей.

Камерный театр покажет «Квадратуру круга» и устроит читки

Камерный театр продолжает сезон на улице. Сегодня, 14 августа, в 20:30 на Летней эстраде Литквартала покажут комедию «Квадратура круга» по пьесе Валентина Катаева. Станиславский назвал эту пьесу «умной, талантливой шуткой Катаева». И с тех пор уже более восьмидесяти лет весёлая история о молодых людях, строящих светлое социалистическое будущее, продолжает свою жизнь на сцене, рассказывая о простых и вечных ценностях, таких как любовь, дружба и взаимопонимание.

А в субботу, 15 августа, в 22 часа во дворике Музея Решетникова состоится читка пьесы Семёна Вяткина «Архиерей» по мотивам одноименного рассказа Антона Чехова, в рамках проекта на открытом воздухе #НочьУлицаФонарьТеатр.

Место проведения: Литературный квартал

Вход: 300 рублей.

Первая официальная вечеринка с начала пандемии

В честь Дня города «Телеклуб» 15 августа устраивает первую официальную вечеринку с начала пандемии – «Для своих». Это будет первый концерт на летней площадке клуба за 5 месяцев. С 16 часов и «до последнего танцующего». Музыку обеспечивают Тося Чайкина, SNOWBOX, «Прямо в губы». Будут работать лекторий, фудкорт, корнеры местных дизайнеров и брендов.

Место проведения: летняя площадка «Телеклуба» (ул. Карьерная, 16)

Вход: от 700 рублей.

Спектакли для малышей в парке «Эльмашевский»

Екатеринбургский театр кукол открывает новую для себя театральную площадку. В эту субботу и в последующие выходные августа артисты будут играть под крышей Летнего кинотеатра семейного парка отдыха «Эльмашевский». Завтра, 15 августа, в 11 и 13 часов здесь покажут спектакль для самых маленьких «Почему – потому». Это забавные приключения любопытного натуралиста, спектакль-игра, который вовлекает детей в изучение и познание окружающего мира.

Место проведения: парк отдыха «Эльмашевский»

Вход: 350 рублей.

«Дачники» в центре города

В Литературном квартале в субботу ждут тех, кто хочет знать, как отдыхали на дачах горожане в XIX столетии. В дворянском саду и на веранде сотрудники музея Литературной жизни XIX века расскажут о традициях того периода, можно будет поиграть в винтажные настольные и карточные игры, популярные двести лет назад, сыграть в крокет на свежем воздухе. Конечно, можно будет сфотографироваться с элементами нарядов той благородной эпохи.

Проект проходит в течение всего дня в небольших группах по предварительной записи. Просьба сообщить о намерении посетить сад и веранду музея заранее, по телефону музея: 371-22-81.

Место проведения: Литературный квартал (ул. Толмачева, 41/Царская,7)

Вход: 100 рублей.

Праздничный концерт «Русского оркестра»

16 августа в 18:00 Уральский государственный русский оркестр приглашает отметить 297-й день рождения Екатеринбурга в парке «Эльмашевский». Прозвучит музыка Дунаевского, Хачатуряна, Теодоракиса и других известных композиторов. При желании можно будет потанцевать.

Место проведения: парк «Эльмашевский».

Вход: свободный.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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