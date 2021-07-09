Экспериментальный балет под рэп, уральское андеграундное кино и выставка да Винчи – Weekend (18+)

В эти выходные в Екатеринбурге можно увидеть очень необычный балет «Конек-горбунок», где вместе с балеринами на сцене рэперы читают речитативы. На Верх-Исетском пруду пройдут соревнования по парусному спорту, а в ЦПКиО все выходные можно заниматься йогой или танцами. В «Заре» покажут андеграундное кино, а в Ельцин-центре – кино под открытым небом. Эти и другие события выходных – в афише от «Нового Дня».

Премьера экспериментального балета «Конек-горбунок» под рэп

Конек-горбунок – рэп-балет

Сегодня в 18:30 в «Урал Опера Балет» состоится премьера экспериментального балета «Конек-горбунок», в котором впервые примут участие рэперы Наум Блик и T-Bass. Действие открывает рэп-начитка либретто, в котором преобладают современные, а порой и сленговые слова: так царь сидит в Инстаграме, а три брата из сказки Ершова «мутят стартапы» и «коммуниздят» коней. Как и сам балет, так и герои значительно отличаются от своих классических образов. Три брата одеты в спортивные и растянутые майки, явно намекая на парней с низким социальным статусом, образ русского царя заменен Киргизским Ханом, а действия и вовсе происходят в современной уральской деревне. Однако больше всех изменился сам Конек-горбунок – он стал девушкой в коротких красных шортах. Сами артисты называют спектакль сумасшествием и безумием, в котором им интересно принимать участие. Подробнее об истории создания спектакля и задумке авторов можно прочитать в материале «Нового Дня».

Место проведения: «Урал Опера Балет» (пр. Ленина, 46а)

Вход: от 500 рублей.

Кино и лекции на свежем воздухе – у Ельцин-центра

В конце текущей недели возле Ельцин-центра открылась веранда и кинозал под открытым небом два в одном. Все лето здесь будут проходить кинопоказы, лекции, концерты и многое другое. Вход на мероприятия свободный, но по обязательной регистрации на сайте.

Сегодня, 9 июля, в 19 часов здесь лекция Дмитрия Труфанова «Начинающим моделлерам или что такое компьютерная графика?», а после – в 21:00 – покажут фильм «Путешествие времени».

В субботу, 10 июля, в 18:00 – лекция Анны Виленской «Как работает музыка», тур по маршруту фестиваля цифрового паблик-арта. А в 21:00 – фильм «Зеленая книга».

В воскресенье, 11 июля, в 12 часов пройдет открытое занятие по свободному танцу. В 18:30 покажут фильм «Миа и белый лев», в 21:00 – фильм «Основатель».

В случае плохой погоды кинопоказы будут перенесены на другую дату с новой регистрацией, а лекции будут перенесены в здание Ельцин-центра.

Место проведения: веранда у Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации.

Лука Шулич и «Спящая красавица» – на Венском фестивале

В Екатеринбурге продолжается Венский фестиваль музыкальных фильмов. Сегодня, 9 июля, в 20 часов на площади Кирова покажут концерт виолончелиста Луки Шулича – одного из участников проекта 2Сellos. Он исполнит «Времена года» Вивальди.

В субботу, 10 июля, в 20 часов – концерт «Голливуд в Вене», на котором симфонический оркестр Венского радио исполняет хиты композитора Габриэля Яреда – автора музыки к фильмам «Английский пациент», «Талантливый мистер Рипли», «Холодная гора», «Осень в Нью-Йорке» и других.

В воскресенье, 11 июля, можно увидеть запись балета «Спящая красавица» Королевского оперного театра Ковент-Гарден.

Место проведения: площадь Кирова (ул. Мира, 19)

Вход: свободный.

Соревнования по парусному спорту

С 9 по 12 июля в акватории Верх-Исетского пруда на базе губернского яхт-клуба «Коматек» пройдут командные гонки первенства Уральского федерального округа по парусному спорту. В соревнованиях в классе «оптимист» будут состязаться юноши и девушки до 19 лет. Зрители увидят как юные спортсмены ходят под парусом. Тайминг соревнований есть на сайте яхт-клуба.

Место проведения: Верх-Исетский пруд у клуба «Коматек» (улица Кирова, 40б)

Вход: для зрителей – свободный.

Фестиваль промысла «Берестяная река Урала»

С сегодняшнего дня до воскресенья в парке «Таганская слобода» на Сортировке пройдет фестиваль промысла «Берестяная река Урала». Мастера в режиме реального времени на глазах у зрителей будут делать изделия из бересты, все дни фестиваля будет работать выставка берестяных изделий, пройдут мастер-классы от лучших специалистов. Кроме того, будут выступления этномузыкантов и фольклористов.

Место проведения: парк «Таганская слобода» (ул. Бебеля, 111)

Вход: свободный.

Уральские андеграундные фильмы покажут в «Заре»

В кинотеатре «Заря» 9 июля в 19 часов мастерская Kinolook покажет – что такое современный уральский андеграунд кинематограф. Мастерская уже не один год занимается изготовлением фильмов на самые разные темы. Лучшие из них покажут зрителям: короткометражный игровой фильм «Земля» и короткометражный игровой фильм «Млечная дорога». На все вопросы зрителей ответят представители мастерской Kinolook, режиссер Алена Тремазова.

Место проведения: кинотеатр «Заря» (ул. Баумана, 2)

Вход: свободный, приветствуются донаты.

Показ балета «Собор Парижской Богоматери»

В Ельцин-центре 10 июля в 17 часов можно будет увидеть в хорошем качестве запись балета «Собор Парижской Богоматери» Парижской национальной оперы Спектакль в постановке Ролана Пети – грандиозная балетная фреска по мотивам одноименного романа Виктора Гюго.

«История о любви, верности, предательстве и вероломстве в трактовке французского хореографа лишена средневековой атрибутики и излишне романтического флёра. Этот графически четкий, пластически выразительный спектакль, главным героем которого становится не Эсмеральда, а, вероятно, самый трагический персонаж истории – звонарь Квазимодо, возвращает зрителям трагический смысл творения Гюго», –– рассказали в Ельцин-центре.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, кинозал)

Вход: 450 рублей.

Пешеходная экскурсия по парку «Динамо»

10 июля в 14 часов можно сходить на пешеходную экскурсию в рамках цикла «Город и политика» – ««Динамо» – ДИВС: спорт, отдых и политика», которую проведут сотрудники музея Ельцина. Участникам предлагают по-новому взглянуть на одно из любимых центральных мест отдыха. Узнать как в одном месте могут уживаться даже несовместимые функции, если развести их во времени.

«Гуляя по парку «Динамо», сложно представить, как менялось это место под воздействием чьей-то политической воли. Истории и образы прошлого, а также разговор о настоящем ждут участников пешеходной экскурсии», – говорят организаторы.

Место проведения: старт – от ул. Еремина. 12

Вход: 400 рублей.

Йога, зумба и шпагат – в ЦПКиО

В ЦПКиО Маяковского все выходные будут проходить тренировки. В субботу, 10 июля, с 8 до 10 утра в парке можно попрактиковать цигун. С 9 до 10 утра будет йога (газон аллеи Маяковского). С 10 до 11 часов – тренировка Animal flow на 3 газоне центральной аллеи. А в 11 часов начнется зумба у главной сцены парка.

11 июля с 9 до 10:30 будет хатха и нидра йога на газоне центральной аллеи. В 10:00 – тренировка «шпагаты» на центральной аллее.

Место проведения: ЦПКиО

Вход: свободный, на некоторые тренировки необходимо зарегистрироваться (контакты в соцсетях ЦПКиО).

Гонки «Уральский грунт»

В Арамили 10 июля пройдут традиционные автогонки в рамках «Уральского грунта». Во время ралли-спринта пилоты будут ездить по грунтовой трассе с поворотами и сменами высот. Заезды пройдут в форме дуэлей – то есть одновременно на трассе будет два автомобиля.

Место проведения: Арамиль (ул. Пролетарская, 82б/1)

Вход: для зрителей – свободный.

Концерт из лучших песен группы «Король и Шут»

10 июля в 20 часов в «Телеклубе» группа «КняZz» и Фонд памяти Михаила Горшенева устроят небольшой концерт с программой-посвящением группе «Король и Шут». Со сцены прозвучит более тридцати нетленных композиций всего периода творчества культовой группы, особенным сюрпризом станут редкие песни, которые не исполнялись более 10 лет. Каждая песня, по традиции, будет проиллюстрирована атмосферным видеорядом.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16)

Вход: 2000-3000 рублей.

Концерт «Красной скрипки»

11 июля в 19 часов в клубе EverJazz выступит проект «Красная скрипка», который славится своим умением исполнять как академическую, так и рок-музыку. Объемное звучание группы формируется благодаря гармоничному симбиозу скрипки, гитар и ударных. Прозвучат поп-хиты и рок – Abba, Metallica, Prodigy, Nightwish, а также темы из популярных кинокартин – «Пираты Карибского моря», «Игра Престолов», «Шерлок Холмс» и так далее.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: 400-700 рублей.

Выставка «Леонардо да Винчи. Универсальный человек»

В Ельцин-центре на этой неделе открылась выставка, которая посвящена Леонардо да Винчи – «универсальному человеку», который своим искусством, научными исследованиями и философскими взглядами оказал влияние на многие поколения и чье имя сегодня является синонимом новаторского подхода. На выставке представлены два произведения из коллекции Королевских музеев Турина: «Портрет девушки» Леонардо да Винчи (около 1510 г.) и «Кодекс о полете птиц» – издание знаменитого произведения да Винчи, подготовленное в 1893 году русским меценатом Федором Сабашниковым и Джованни Пьюмати. В экспозицию также вошли реконструкции двух механизмов, выполненные по проекту Леонардо – «Летательный аппарат с маховыми крыльями» (1952-1953) и «Конструкция крыла» (1953) из Национального музея науки и технологии в Милане.

Место проведения: арт-галерея Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 100 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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