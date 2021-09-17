Джаз во дворе, новый сезон филармонии и первые проекты биеннале – Weekend (18+)

В эти выходные закрывается проект «Лето на заводе», зато открывается сезон в Свердловской филармонии и театре «Провинциальные танцы». Можно сходить на спектакль про писателя Решетникова или отправиться на прогулку в самые известные конструктивистские дворы Екатеринбурга, где будут лекции и джаз. Эти и другие события – в афише выходных от «Нового Дня».

Филармония откроет сезон экскурсиями и концертом скрипача Сергея Догадина

Сегодня, 17 сентября, Свердловская филармония открывает новый сезон в залах (в августе музыканты играли в парках). В честь этого известный скрипач Сергей Догадин и Уральский филармонический оркестр исполнят концерт Чайковского для скрипки с оркестром и музыку Стравинского из балета «Петрушка».

В субботу, 18 сентября, детей приглашают познакомиться поближе с домрой. В воскресенье с утра пройдет экскурсия в оркестр, днем – прогулка по филармонии. Вечером один из главных шедевров русской хоровой духовной музыки – «Всенощное бдение» Рахманинова – исполнит Симфонический хор под управлением Андрея Петренко.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: на концерт Сергея Догадина – от 1700 рублей, на другие мероприятия – от 300 рублей.

«Провинциальные танцы» покажут «Девушку с фарфоровыми глазами»

Еще одно открытие сезона пройдет у театра «Провинциальные танцы». 18 сентября в 19 часов на сцене ТЮЗа танцоры покажут спектакль «Девушка с фарфоровыми глазами» по мотивам новеллы Гофмана «Песочный человек» и комического балета француза Делиба «Коппелия». В постановке создатели обращаются к теме искусственного интеллекта и виртуальной реальности, осмыслив эти вопросы средствами современного танца.

Место проведения: Театр юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48).

Вход: от 600 рублей.

Дворовый джаз, диафильмы и лекции – на фестивале «Авангардный сентябрь»

В Екатеринбурге продолжается фестиваль «Авангардный сентябрь», который проходит по выходным в разных конструктивистских дворах города. В предстоящие субботу и воскресенье любителей истории и архитектуры ждут в двух комплексах: Гостяжпромурал (пр. Ленина, 54/6) и «Республика Лодыгина» (ул. Лодыгина, 13).

Например, 18 сентября на Ленина, 54/6, можно будет послушать джаз, посмотреть диафильмы, принять участие в обсуждении судьбы конструктивизма в Екатеринбурге. А в воскресенье здесь же проведут экскурсию на голубятню, устроят дворовые турниры в домино, шахматы. В 18 часов пройдет театрализованная читка пьесы Ирины Лядовой «Дорога домой», которая посвящена репрессированным людям творчества.

Выбрать понравившееся мероприятие можно на сайте фестиваля «Авангардный сентябрь».

Место проведения: Гостяжпромурал (пр. Ленина, 54/6) и «Республика Лодыгина» (ул. Лодыгина, 13).

Вход: свободный.

«Маленькие сказки с арфой»

Всей семьей в субботу можно отправиться в Водонапорную башню, где в 17:30 покажут «Маленькие сказки с арфой». Это концерт, в котором зрители принимают непосредственное участие. Они формируют порядок произведений, делятся своими ассоциациями и впечатлениями.

Место проведения: Водонапорная башня.

Вход: 300 рублей, нужна регистрация.

Экскурсия по Юго-Западу

Сотрудники музея истории Екатеринбурга в субботу, 18 сентября, в 13 часов зовут желающих погулять по Юго-Западному району – экскурсия будет называться «Город шагает на пустырь». Гости узнают, какие писатели селили своих героев «на ЮЗе», какие идеи архитекторы изначально вкладывали в проектирование района, какой транспорт первым поехал на Юго-Запад. Также можно будет послушать про первую радиостанцию, которая появилась здесь же.

Место проведения: старт – от «Зая Кафе» (ул. Куйбышева, 21).

Вход: 200 рублей.

Театрализованная читка пьесы про писателя Решетникова

В Литературном квартале 18 сентября в 15 часов пройдет читка пьесы Александра Эльстона «Я отчаянным родился». Театральный эскиз представят на площадке старинной конюшни почтового подворья. Пьеса посвящена писателю Федору Решетникову, жизнь которого была стремительна и насыщена. Всего себя он отдал заветной мечте – рассказать, как люди живут, рассказать правду. Трезвой правды Федора Решетникова боялись многие власть имущие. Вечные неудобные вопросы, летящие со страниц его книг, не находили честных ответов у царских чиновников.

Место проведения: музей Решетникова (ул. Пролетарская, 6).

Вход: 300 рублей, нужна регистрация на сайте музея.

Закрытие «Лета на заводе»

Проект «Лето на заводе» в Сысерти в эти выходные даст прощальную вечеринку: до следующей весны помещения заброшенного завода опустеют. В субботу, 18 сентября, пройдет экскурсия по Сысертскому заводу, запланированы прогулка на сапбордах по водохранилищу, интеллектуальная квиз-игра, конкурс выпечки и многое другое. Вечером – песни под гитару и выступление ВИА «Друзья».

А в воскресенье, 19 сентября, на заводе выступит оркестр B-A-C-H с программой Jump Over Jazz: джаз, рок, рок-н-ролл в классическом звучании.

Место проведения: «Лето на зводе» (Сысертский завод).

Вход: от 0 рублей, в зависимости от мероприятия.

Открытие спецпроектов Уральской биеннале

В это воскресенье в «Синара-центре» заработают сразу два проекта, которые вошли в спецпрограмму Уральской биеннале современного искусства. Первый – выставка «Обнять и плакать»: о травматичном опыте и кризисах, которые испытывают художники, кураторы и культурные деятели. Проект обратится к эмоциям людей – мелким ранам и досадным эпизодам, незначительным в контексте большой истории искусства, но болезненным и памятным для каждого.

А «Ткачество звука» – это интерактивный саунд-арт-проект, который основан на принципе озвучивания тканей, созданном на Урале в первой половине XIX века.

Интересно, что в эти же выходные на площадке центра заработает выставка художницы Алисы Горшениной, которая в этом году отказалась участвовать в биеннале, поскольку одной из площадок стал цирк.

Место проведения: «Синара-центр» (Верх-Исетский бульвар, 15/4).

Вход: 150-250 рублей.

Барахолка по-советски

В воскресенье, 19 сентября, с 15 до 20 часов в музее советского быта пройдет арт-барахолка: распродажа от молодых андеграундных художников и ремесленников. Здесь будут продаваться небольшие холсты, самодельные плакаты, стикеры и открытки, кастомная одежда, крафтовые украшения, косметика ручной работы и многое-многое другое. Сопровождать мероприятие будут музыка, лекции и небольшой своп.

Место проведения: музей советского быта «Сделано в СССР» (ул. Чебышева, 4).

Вход: 100 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 17.09.21

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