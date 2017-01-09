Первые претенденты на участие в довыборах в гордуму: «пенсионеры», «патриот» и политолог-самовыдвиженец

Публикации за 09.01.17

Первой политической партией, которая выдвинула своих кандидатов на мартовские довыборы в гордуму Екатеринбурга, стала Партия пенсионеров за справедливость.

Как сообщил NDNews.ru руководитель регионального отделения РППС Дмитрий Сергин, по Кировскому избирательному округу № 8 решено выдвинуть юриста Александра Кислых. «Это бывший помощник экс-депутата заксобрания Георгия Перского, который участвовал в подготовке многих значимых для социальной защиты пенсионеров законопроектов», – отметил Сергин. По Орджоникидзевскому округу № 14 партия решила выдвинуть Светлану Семенову, которая во время выборов в заксо баллотировалась по Дзержинскому округу Нижнего Тагила. На тот момент она значилась безработной.

Кроме того, как рассказал председатель горизбиркома Илья Захаров, заседание правления по выдвижению кандидатов провела Межрегиональная общественная организация защиты прав граждан «Патриоты Отечества». Общественники решили выдвинуть в гордуму председателя правления организации, ветерана боевых действий Владимира Мажуко. Он уже баллотировался в гордуму в 2013 году, но не преуспел.

Также о своем желании участвовать в довыборах по 14-му округу уведомил самовыдвиженец Денис Порядин. На его странице в соцсети указано, что по профессии он политолог. В прошлом году он обращался в прокуратуру с требованием провести проверку в Центре фотографии «Март», где в октябре был показан фильм о Джоке Стёрджесе – фотографе, чья фотовыставка была с большим скандалом закрыта в Москве.

Основные политические партии со своими кандидатами еще не определились.

Напомним, досрочные выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут по Кировскому одномандатному округу №8 и Орджоникидзевскому округу №14 уже 19 марта. Избранные от этих территорий депутаты покинули думу минувшей осенью: Игорь Володин стал депутатом Свердловского заксобрания, а Светлана Учайкина была назначена министром культуры региона. Изначально планировалось, что городские довыборы пройдут в единый день голосования – 10 сентября 2017 года. Но впоследствии горизбирком обратился в ЦИК с предложением перенести кампанию на полгода раньше, чтобы не оставлять на целый год два крупных района Екатеринбурга без представителей в думе (в двух округах зарегистрировано более 120 тысяч избирателей). После долгих переговоров ЦИК согласовал новую дату выборов – 19 марта 2017 года. Выдвижение кандидатов продолжится до 18 часов 27 января.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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