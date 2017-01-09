Прокатчики фильма «Страна ОЗ» не заплатили режиссеру Сигареву процент от сборов в кинотеатрах

Публикации за 09.01.17

Компания «Парадиз», отвечавшая за организацию проката комедии «Страна ОЗ» в кинотеатрах, до сих пор не выплатила режиссеру Василию Сигареву всех средств, полагающихся ему от сборов. Об этом сообщила жена Сигарева и исполнительница главной роли Яна Троянова. По ее словам, фильм собрал в прокате 24 миллиона рублей, а Сигарев просил всего 10%, но и этой суммы он не получил.

«Прошел ровно год с конца проката «Страны ОЗ» и наша «любимая» компания «Парадиз» умудрилась выплатить (только в декабре, после скандала) половину денег. Есть аргумент – кинотеатры не дают. На этой теме они катаются уже больше года, и это полное вранье из 90-х. Мало того – они еще выторговали себе права на онлайн-продажи и там просто устроили закрытую игру. В итоге Сигарев, вступив в конфликт с рутрекером, метал бисер перед последними свиньями. Эти парадизы ни копейки не вложили в продвижение в интернете, но все до копейки оставили себе. Предложение «Парадизу»: в течение недели рассчитаться и замять конфликт, либо будет по-другому…» – написала сегодня Яна Троянова на своей странице в Facebook.

В комментариях жена режиссера Сигарева отмечает, что в прокате «Страна Оз» заработала 24 миллиона рублей, а Сигарев просил всего 10% от этой суммы.

«Сигарев очень не любит зарабатывания на производстве, чем наш кинематограф славен. Потому придумал схему, когда ему светит 10% со сборов и сразу об этом договорился. А тут некий Геворг Аветикович (Нерсисян, глава холдинга «Парадиз», – прим NDNews.ru) считает, что будет пользоваться чужими деньгами, снимая «Богатырш». Геворг Аветикович будет разочарован», – написала Яна Троянова в другом посте в соцсети.

На момент публикации единственный телефон, указанный на сайте холдинга «Парадиз», не отвечал. NDNews.ru направил в компанию письмо с вопросами о выплате сборов режиссеру Василию Сигареву. В случае ответа комментарий будет опубликован.

Напомним, комедия «Страна ОЗ» уральского режиссера Василия Сигарева вышла в прокат в конце ноября 2015 года. В Екатеринбурге фильм вызвал большой ажиотаж, поскольку действие фильма происходит в одном из районов города, кроме того, в фильме снялись уральские актеры и мэр города. До проката фильм «Страна ОЗ» получил два приза на «Кинотавре» – приз имени Григория Горина за лучший сценарий и приз Гильдии киноведов и кинокритиков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.01.17

За новогодние каникулы свердловские гаишники поймали более 350 пьяных водителей. / Прокуратура заставила мэрию Ивделя уволить сотрудника без образования. / За новогодние праздники на Среднем Урале изъяли почти 700 литров спирта в фунфыриках. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»