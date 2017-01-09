ФК «Урал» намерен взыскать с ушедшего тренера Скрипченко зарплату за три месяца

Публикации за 09.01.17

Екатеринбургский ФК «Урал» готов подать официальную жалобу в палату по разрешению споров РФС на бывшего тренера команды Вадима Скрипченко, поспешившего покинуть штаб «шмелей» после резонансного поражения от «Терека» (1:4)

Как передает корреспондент NDNews.ru, президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что экс-наставник должен вернуть зарплату за неотработанные месяцы. «Подаем на него в палату по разрешению споров РФС. Он [Скрипченко] должен был выплатить сам (до 9 января – прим. ред.), видимо, он этого делать не хочет. Пусть теперь решает РФС», – сказал Иванов в интервью «Спорт-Экспрессу». Он пояснил, что речь идет о трех зарплатах. «Мы должны ему подарить эти деньги? Он нам говорил одно, а, оказывается, провел переговоры за нашей спиной и возглавил «Крылья»… Мы же взрослые люди, все всё понимают», – резюмировал президент «Урала».

Напомним, Вадим Скрипченко покинул «Урал» в конце прошлого года после скандальной игры с «Тереком». Наблюдатели сочли, что тот матч был договорным – на это указывали коэффициенты букмекеров и странные пропущенные мячи. Белорусский специалист, говоря о причинах ухода из «шмелей», заявлял, что «просто устал» и «хочет побыть с семьей». Но уже через некоторое время возглавил «Крылья Советов». После этого Иванов назвал Скрипченко предателем и уточнил, что тот должен выплатить клубу три зарплаты по контракту. Точная сумма не уточняется, но речь идет о нескольких миллионах рублей. Сейчас «Урал» возглавляет Александр Тарханов.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 09.01.17

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