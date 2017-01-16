Назначена дата рассмотрения иска ФК «Урал» по зарплате к ушедшему тренеру Скрипченко

Публикации за 16.01.17

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) намерена на этой неделе рассмотреть официальную жалобу екатеринбургского футбольного клуба «Урал» к бывшему главному тренеру команды Вадиму Скрипченко, поспешившего покинуть штаб «шмелей» после резонансного поражения от «Терека» (1:4).

Как передает корреспондент NDNews.ru, исковое требование касается взыскания с тренера суммы за досрочный разрыв контракта, которая равняется 3-месячной заработной плате. Ранее президент «Урала» Григорий Иванов уточнял, что Скрипченко обязан вернуть зарплату за неотработанные месяцы. «Подаем на него в палату по разрешению споров РФС. Он [Скрипченко] должен был выплатить сам (до 9 января – прим. ред.), видимо, он этого делать не хочет. Пусть теперь решает РФС, – сказал Иванов. – Мы должны ему подарить эти деньги? Он нам говорил одно, а оказывается, провел переговоры за нашей спиной и возглавил «Крылья»… Мы же взрослые люди, все всё понимают».

В палате по разрешению споров РФС сообщают, что иск уральского клуба намерены рассмотреть 20 января. Об этом сегодня сообщил ответственный секретарь палаты Алексей Ершов, добавив, что все документы организацией по этому вопросу получены.

Напомним, Вадим Скрипченко покинул «Урал» в конце прошлого года после скандальной игры с «Тереком». Наблюдатели сочли, что тот матч был договорным – на это указывали коэффициенты букмекеров и странные пропущенные мячи. Белорусский специалист, говоря о причинах ухода из «шмелей», заявлял, что «просто устал» и «хочет побыть с семьей». Но уже через некоторое время возглавил «Крылья Советов». После этого Иванов назвал Скрипченко предателем и уточнил, что тот должен выплатить клубу три зарплаты по контракту. Точная сумма не уточняется, но речь идет о нескольких миллионах рублей. Сейчас «Урал» возглавляет Александр Тарханов.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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