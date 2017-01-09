По факту невыплаты зарплаты асбестовским рабочим возбуждено уголовное дело (ВИДЕО)

Публикации за 09.01.17

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СК, летом-осенью 2016 года на одном из предприятий города Асбеста, занятого в сфере производства кирпичей (ООО «Заречный»), возникла задолженность по заработной плате. По версии следствия, долг перед более чем 60 работниками предприятия составил свыше 980 тысяч рублей. Точные данные о количестве пострадавших и точная сумма невыплаты заработной платы устанавливается в ходе следственных действий.

В областной прокуратуре сегодня сообщили, что ситуация на заводе давно стоит на контроле, и в сентябре 2016 года в результате вмешательства надзорных органов уже была погашена задолженность перед 183 работниками данного предприятия за период с мая по июль 2016 года в размере свыше 8,1 млн рублей. Напомним, проблема на ООО «Заречный» – одна из последних, которую пытался «гасить» в ручном режиме теперь уже бывший премьер Денис Паслер. В начале сентября в ходе выездного совещания правительства в Асбесте он обрушился с жесткой критикой на старое и новое руководство местного кирпичного завода.

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До середины июля предприятие принадлежало консалтинговой группе «Ява», к началу осени рассчитались по зарплате только за май. В июне и июле завод фактически находился в простое. Задолженность перед рабочими исчислялась миллионами рублей. Представитель «Явы», фамилию которого на сентябрьском заседании затруднились назвать даже власти Асбеста, явно не хотел отвечать за данную ситуацию. По свидетельству очевидцев, Паслер чуть ли силой заставил привести на заседание хоть одного представителя прежнего собственника, так как с новым – Виталием Мильченко, – разговора не вышло. Паслер поставил неутешительный диагноз, назвав Мильченко «прокладкой», а представителю «Явы» пообещал серьезные неприятности. «Виталия поставили «прокладкой», это очевидно. Если вы думаете, что это освобождает вас от ответственности, то это не так. Так что вы этого товарища больше никуда не приводите, а завтра в 10 утра будьте у меня с теми, кто полномочен. С Андреем или Валерой… С Валерой даже лучше», – резюмировал он, имея в виду, очевидно, депутата Госдумы Валерия Язева и его сына Андрея, которому принадлежит 95% ГК «Ява».

Асбест, Служба информации РИА «Новый День»

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