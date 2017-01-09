В Москве замерзла насмерть жительница Екатеринбурга

Публикации за 09.01.17

На северо-востоке Москвы обнаружено тело жительница Екатеринбурга, которая насмерть замерзла во время аномальных для столицы холодов. Предположительно, женщина пыталась согреться около коллектора теплотрассы.

Как передает корреспондент NDNews.ru, тело насмерть замерзшей женщины было обнаружено сегодня неподалеку от коллектора теплотрассы на Ярославском шоссе. По данным телеканала РЕН ТВ, 34-летняя уроженка Екатеринбурга приехала в столицу, но не смогла найти жилье, поэтому была вынуждена жить на улице. По предварительным данным, смерть наступила из-за обморожения. По факту происшествия проводится проверка сотрудниками СКР.

В Москве в выходные была зафиксирована температура воздуха минус 35 градусов. Из-за аномальных морозов синоптики Гидрометцентра объявили в столице «оранжевый» уровень опасности.

Москва, Екатеринбург, Андреуш Завятку

Москва, Екатеринбург. Другие новости 09.01.17

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