В Асбесте после визита коллекторов покончил с собой пенсионер (ФОТО)

Публикации за 09.01.17

На Среднем Урале следователи ведут проверку по факту суицида престарелого мужчины. Незадолго до его смерти, как утверждают местные жители, в подъезде дома пенсионера изрисовали стены коллекторы.

Как передает корреспондент NDNews.ru, соответствующая информация появилась в интернет-пабликах города Асбеста. «Закон о коллекторах в Асбесте не действует! Пожилого мужчину коллекторы, похоже, убили! В Асбесте по ул. Ладыженского, 10, коллекторы 06.01.2017 г. исписали весь второй подъезд с обзывательствами с указанием квартиры 52, скорее всего, ошиблись. Там проживал пожилой дедушка, сегодня весь день была у него открыта дверь, когда зашли туда соседи, обнаружили его повешенным», – сообщают соседи в «ВКонтакте», которых цитирует сообщество «Народное телевидение Асбеста».

В подтверждение своих слов авторы сообщения выложили фото изрисованной стены подъезда с требованием вернуть долг. Следователи пока напрямую не связывают суицид пенсионера и визит коллекторов. В СУ СКР по Свердловской области указывают на то, что по факту трагедии ведется доследственная проверка. Пока что имеются данные об иных проблемах, с которыми столкнулся старик. Не исключено, что они стали причиной самоубийства.

Фото сообщества «ВКонтакте» «Народное телевидение Асбеста»

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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