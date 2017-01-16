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Екатеринбург

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Публикации за 16.01.17

Приставы: только 26 колллекторских агентств получили право работать легально (СПИСОК)

Приставы: только 26 колллекторских агентств получили право работать легально (СПИСОК)

Судебные приставы обнародовали список коллекторских агентств, которые получили лицензию на работу. В список попали только 26 компаний.

С 1 января этого года вступил в силу закон о коллекторах, по новым правилам, взыскивать долги могут только компании, включенные в государственный реестр, который ведет ФССП. Как сообщили сегодня в пресс-службе ФССП, по результатам поступивших заявлений выдано 26 свидетельств.

Напомним, новый закон призван упорядочить деятельность по взиманию долгов и будет распространяться как на коллекторские агентства, так и на службы взыскания банков и микрофинансовых организаций. Все организации, чьей основной деятельностью является возврат долгов, обязаны зарегистрироваться в едином реестре, обязанность по составлению которого возложена на Федеральную службу судебных приставов. Не вошедшие в список лишатся права выступать в роли взыскателей. Также закон предъявляет требования к техническому оснащению деятельности коллекторских организаций. Например, они должны быть обеспечены устройствами аудиозаписи: все телефонные звонки и встречи в обязательном порядке будут записываться, а эти записи – храниться в течение трех лет. Функции надзора закреплены за службой судебных приставов.

В прошлом году череда скандалов, связанных с работой коллекторов, подтолкнула власти ограничить их работу законодательно. Только за несколько первых месяцев прошлого года к правоохранителям Свердловской области обратились более 700 пострадавших от действий коллекторов. В Екатеринбурге, например, замуровали в квартире ребенка, в другом случае сотрудники кредитной организации сорвали работу нескольких медучреждений, заблокировав их телефоны. В обоих случаях были возбуждены уголовные дела. Уже в этом году очередное ЧП случилось в Асбесте: следователи начали проверку по факту суицида престарелого мужчины. Незадолго до его смерти, как утверждают соседи, в подъезде дома пенсионера коллекторы изрисовали стены угрожающими надписями.

Новый День: Приставы: только 26 колллекторских агентств получили право работать легально (СПИСОК)

Новый День: Приставы: только 26 колллекторских агентств получили право работать легально (СПИСОК)

Новый День: Приставы: только 26 колллекторских агентств получили право работать легально (СПИСОК)

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 16.01.17

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