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Публикации за 10.01.17

Свердловские власти ищут бизнесменов и мэров, готовых создавать промышленные парки

Свердловские власти ищут бизнесменов и мэров, готовых создавать промышленные парки

Министерство инвестиций и развития области объявило очередные конкурсы в рамках программы повышения инвестпривлекательности региона.

Как передает корреспондент NDNews.ru, первый конкурс пройдет среди муниципальных образований, желающих создать на своей территории муниципальные промышленные парки для содействия малому и среднему предпринимательству. От территории требуется иметь в собственности достаточные земельные площади, обязаться финансировать проект из собственных средств не менее чем на 5%, не иметь неосвоенных субсидий за прошлые годы, а также предоставлять достоверные отчеты о деятельности парка.

Второй конкурс – на ту же тему, но адресован частным лицам, желающим развивать промышленные парки. От них требуется иметь в собственности или в длительной аренде землю не менее 20 тыс. кв. м, создать рабочие места из расчета не менее 10 человек на 1 гектар площади, а при выходе производств резидентов на проектную мощность выдавать годовую прибыль в размере не менее 15 млн рублей с гектара.

Прием заявок продлится с 10 до 27 января, говорится в извещении, опубликованном сегодня в «Областной газете».

Отметим, что до сих пор проекты министерства инвестиций и развития Свердловской области развивались не слишком удачно. Например, затея «от каждого муниципалитета – по собственному инвестпроекту» в 2016 году оказалась провальной. Даже в тех городах, где были свои задумки, довести до реализации их не получилось. Кому-то помешали перестановки в руководстве области, где-то предприниматели строили бизнес без оглядки на чиновников. Но, так или иначе, территории старались наказ выполнить – хотя бы , от нового овощехранилища до строительства православной церкви. Напомним, полтора года назад губернатор области Евгений Куйвашев поручил каждому муниципалитету определиться со своими инвестпроектами. К концу 2016 года у каждого города должен был «вырасти» собственный проект, и еще 5-7 идей муниципалитеты должны были предоставить дополнительно. Тогда корреспондентам NDNews.ru чиновники местных администраций жаловались в основном на отсутствие средств на реализацию планов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.01.17

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