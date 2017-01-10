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Екатеринбург

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Публикации за 10.01.17

На уральской «трассе смерти» спасли 25 пассажиров сломавшегося рейсового автобуса

На уральской «трассе смерти» спасли 25 пассажиров сломавшегося рейсового автобуса

Лютые морозы преподнесли новую историю спасения пассажиров сломавшего на уральской трассе рейсового автобуса.

Как передает корреспондент NDNews.ru, только вчера жителей Среднего Урала облетела новость о том, как под Невьянском в -33 автомобилисты помогли пассажирам автобуса, следовавшего из Екатеринбурга в Верхотурье. По дороге , экипажей ДПС рядом не оказалось, поэтому помощь людям (а в салоне оказалось около 40 человек) оказали случайные автомобилисты.

Сегодня стало известно об очередном инциденте на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области, на этот раз происшествие случилось на 266 километре указанной автодороги. Здесь сломался рейсовый автобус, который ехал в Екатеринбург из Верхотурья. «Термометры в этом районе показывали минус 38 градусов. Кроме того, бушевала сильная метель. Ремонтировать машину при такой погоде очень сложно. А в салоне замерзали 25 пассажиров. До ближайшего населенного пункта больше десяти километров – пешком не дойти. В это время на данном участке автодороги дежурил экипаж ДПС. В ходе патрулирования полицейские заметили стоявший на обочине рейсовый автобус», – уточняют в главке.

Сотрудники ГИБДД сообщили о случившемся в дежурную часть отдела полиции Верхотурья о данном факте. Дежурный передал информацию о том, что людям срочно нужна помощь, экстренным службам города, а также главе Верхотурского городского округа. Администрация муниципального образования направила автобус, чтобы вывезти людей, попавших в беду.

«Пока помощь добиралась, а это порядка 30 километров, инспекторы дорожно-патрульной службы организовали поочередный обогрев пассажиров в патрульном автомобиле, а сами останавливали попутный транспорт и просили водителей доставить людей хотя бы до ближайшего населенного пункта, чтобы они смогли согреться и получить питание. Автомобилисты и водители других автобусов не отказывали в помощи, и вскоре спасательная операция благополучно завершилась, – добавляют в ведомстве. – В результате все пассажиры уже совсем замерзшего автобуса проследовали по маршруту своего билета на попутном транспорте. Автобусу, который спешил им на помощь из Верхотурья, дали «отбой», так как в нем уже не было нужды».

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в регионе будут стоять аномальные морозы. По области температура будет до -40 °С. Спасатели попросили водителей отказаться от дальних поездок.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 10.01.17

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