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Публикации за 10.01.17

Председатель Арбитражного суда Уральского округа Ирина Решетникова не уйдет в отставку до середины февраля

Председатель Арбитражного суда Уральского округа Ирина Решетникова не уйдет в отставку до середины февраля

Председатель арбитражного суда Уральского округа Ирина Решетникова не выйдет из отпуска до середины февраля.

Как сообщили NDNews.ru в приемной председателя суда, Решетникова ушла в отпуск еще в начале декабря и продлится он до середины февраля. Таким образом складывается парадоксальная ситуация – формально пятилетний срок полномочий у председателя Уральского арбитражного суда истек еще 5 декабря прошлого года. Однако Ирина Решетникова взяла оплачиваемый государством отпуск и, соответственно, вопрос об ее увольнении не может быть решен до тех пор, пока срок отпуска не истечет – трудовой кодекс, распространяющийся и на судей, запрещает увольнение в ходе отпуска по каким-либо основаниям, кроме инициативы работника.

Таким образом президент Путин сможет решить вопрос о продлении либо прекращении полномочий Ирины Решетниковой не раньше середины февраля. Формально поступок Решетниковой можно расценивать как своего рода признание того факта, что ее полномочия вряд ли будут продлены. Обязанности председателя Уральского арбитражного суда сейчас исполняет заместитель председателя суда Ирина Краснобаева.

Екатеринбург, Максим Бородин

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