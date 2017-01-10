Скучно, но приятно: полицейские и врачи рассказали, как Урал гулял в Новый год

Публикации за 10.01.17

Уральцы привыкают встречать Новый год довольно культурно. Полицейские говорят об отсутствии ЧП во время массовых гуляний, а большинство вызовов бригад скорой помощи были связаны не с неумеренным употреблением спиртного, а с гриппом и ОРВИ.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник отдела организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Свердловской области Валерий Епураш, в новогодние каникулы массовые гуляния обошлись без происшествий, в том числе во время рождественских служб. В первую неделю в регионе было совершено около 700 преступлений, почти 600 из них раскрыто, правонарушений было примерно 1400 – и эти цифры намного ниже прошлогодних показателей. Еще один положительный момент – никто из уральцев не подорвался на пиротехнике, эту тенденцию полицейские отмечают уже несколько лет.

Его коллега, замначальника ГИБДД УМВД по Екатеринбургу Александр Матвеенко, посетовал на большое количество нарушений ПДД, совершенных пешеходами. И, конечно, не обошлось без пьяных за рулем – как уже писал NDNews.ru, за праздники гаишники поймали более 350 водителей, севших за руль после употребления спиртных напитков. Но, по словам Матвеенко, ситуация была прогнозируемой, говорить о чем-то необычном для праздников не приходится.

Медицинская статистика также говорит о том, что уральцы если и не стали пить меньше, то уж точно не больше. Как отметил начальник оперативного отдела станции скорой помощи Екатеринбурга Матвей Демин, в праздники бригады скорой помощи выезжали на 11 тысяч вызовов – и львиную долю их причин составили ОРВИ и грипп. Доля вызовов скорой, связанных с употреблением алкоголя, – всего около 0,6-0,7 %. «С 2015 года у нас наблюдается тенденция, когда число вызовов по травмам и отравлениям в праздники примерно такое же, как и в будни. Ситуация с употреблением алкоголя стабилизируется», – отметил Демин. По его словам, практически в каждом случае, когда человек попадает в больницу с алкогольным отравлением, речь идет не об отравлении какими-то примесями в алкоголе, а о банальном излишнем употреблении напитков. Отдельную статистику по отравлению метиловым спиртом на скорой не ведут, потому что в Екатеринбурге никогда не было ситуаций, схожих с массовыми отравлениями в Иркутской области, о таких случаях за новогодние праздники Демин ничего сказать не смог.

Схожая статистика и у санврачей. С 30 декабря и до конца каникул Роспотребнадзор по Свердловской области зафиксировал 75 случаев отравлений в быту (в прошлом году их было 131). Причем в 53 случаях отравлений речь идет о лекарствах, в основном выпитых случайно, но были и единичные суицидальные случаи. Алкоголем отравились 15 человек. С начала года в надзорном ведомстве зафиксировали 6 случаев смертельных отравлений – алкоголем, угарным газом, лекарствами и неизвестным веществом.

А вот гриппом и ОРВИ действительно в эти каникулы болели много – как отметила замруководителя Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Диконская, только за первую неделю этого года зарегистрировано 17,3 тысячи случаев, это на 42 % больше прошлогоднего. Из них более 11 тысяч случаев – в Екатеринбурге. Кроме того, среднеобластной уровень превышен в Туринском городском округе, Североуральском ГО и Пелыме.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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