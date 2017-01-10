Аналитики рекомендуют бронировать билеты в Европу за 3 месяца: экономия составит до 50%

Публикации за 10.01.17

Аналитики популярного туристического поисковика посчитали, когда выгоднее всего бронировать авиабилеты и номера в отелях. При путешествиях в Европу покупка авиабилета за 3 месяца позволит сэкономить до 50% от стоимости, а бронь номера за 1-2 месяца – до 84%. С другими направлениями все не так однозначно.

Аналитики туристического поисковика Kayak.ru посчитали оптимальное время для бронирования билетов и отелей по самым популярным среди россиян направлениям в 2017 году. По данным экспертов, в большинстве случаев планировать путешествия в Европу как можно раньше нет необходимости. Выгоднее всего бронировать билеты в среднем за 3 месяца до поездки. Существенная экономия получается при покупке билетов за 3 месяца в Вену (32%), Будапешт (37%) и Мюнхен (40%). Тем, кто собирается в Прагу, следует задуматься о планировании поездки еще более заблаговременно: билеты в столицу Чехии выгоднее всего покупать за 7 месяцев. В данном случае экономия будет максимальной – 49% по сравнению с бронированием в менее удачное время, – сообщает пресс-служба поисковика.

Что касается длительных перелетов в самые популярные у россиян города по всему миру, покупать билеты стоит за 2-4 месяца до даты вылета. Максимальную выгоду в 31% при бронировании авиабилета на Пхукет можно получить за 3 месяца до поездки. А вот путешествие в Бангкок, так же, как и в Коломбо (Шри-Ланка), требует более тщательного планирования: за 5 месяцев до вылета билеты будут стоить на 21% дешевле относительно самого невыгодного варианта. Поездку в Нью-Йорк и на Бали можно начать планировать всего за 2 месяца: в это время цена на билеты наиболее выгодная.

Также россияне могут сэкономить до 84% на проживании. Бронируя отели категории 3-4 звезды в Европе, можно получить максимально выгодную цену. Номер в отелях 3* Парижа, Барселоны, Рима и Лондона стоит на 53% дешевле при бронировании за 1-2 месяца. С другой стороны, номер в отеле в Мюнхене стоит бронировать за 5 месяцев до приезда, чтобы сэкономить 60%. Россияне, желающие посетить Будапешт, могут забронировать отель за 4 месяца до поездки и сэкономить половину стоимости проживания по сравнению с самым дорогим месяцем.

«При выборе отеля в популярных неевропейских городах россиянам следует заранее планировать поездку в Бангкок, где лучшим предложением можно воспользоваться при бронировании за 11 месяцев. Экономия в таком случае составит до 23%. Больше свободы у россиян в 2017 году будет при планировании путешествия в Нью-Йорк или Паттайю. Номер в отеле можно будет забронировать за 1-2 месяца с экономией до 47%. Выбирать отель на Пхукете (43%) и в Дубае (16%) также стоит заблаговременно: максимальная экономия при бронировании за 8-9 месяцев», – констатируют аналитики.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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