Дорого и бесполезно: Счетная палата РФ проверила расходы Фонда развития моногородов (СХЕМА)

Публикации за 10.01.17

Счетная палата РФ в ходе проверки Фонда развития моногородов обнаружила, что освоенные ими объемы бюджетных средств «значительно превышали реальные потребности». Об этом сообщили NDNews.ru в пресс-службе СП РФ.

В частности, аудиторы выяснили, что стоимость образовательных программ для управленцев из моногородов в 2015-2016 годах составила почти 900 тысяч рублей за одного человека, что более чем в 11 раз превышает среднюю стоимость обучения по аналогичным программам в ведущих вузах Российской Федерации. Обучение проходило в негосударственном образовательном учреждении «Московская школа управления «Сколково». При этом в СП отмечают, что выборочный анализ деятельности уже обученных управленцев показал, что большинство из них не связывает свое будущее с работой в моногородах. Известно, что в этой школе побывали и «студенты» из Свердловской области. Как сообщал ДИП несколько месяцев назад, в 2015 году эту программу прошли представители региональных и муниципальных органов власти, руководства индустриального парка Богословский и представители Корпорации развития Среднего Урала.

Стоимость обучения – не единственное, что насторожило Счетную палату РФ. В 2015-2016 гг. Фонд развития моногородов заключил соглашения о софинансировании расходов регионов на строительство инфраструктуры в шести промышленных парках, в частности, в Богословском (Краснотурьинск). На момент проверки в Богословском индустриальном парке и еще двух парках из других регионов отсутствовала актуальная информация о намерениях инвесторов, готовых строить там производственные мощности. Существуют риски, что построенная инфраструктура не будет востребована инвесторами. При этом общая стоимость ее строительства составляет 2,1 млрд руб., из которых средства Фонда – 1,5 млрд рублей.

«Проверка показала, что социально-экономическое положение большинства моногородов, несмотря на принимаемые меры со стороны государства, ухудшается, при этом бюджетные расходы увеличиваются. В целом существующая система государственной поддержки моногородов характеризуется формализмом и отсутствием исполнительной дисциплины, а также отсутствием ответственности за принятые решения и их последствия», – подытожил аудитор СП РФ Сергей Агапцов. Информационное письмо об итогах проверки будет направлено в Федеральное казначейство, а сам отчет – в Госдуму и Совет Федерации.

Кроме того, до февраля Счетная палата проводит опрос жителей моногородов. Гражданам предлагается анонимно ответить на вопросы, касающиеся социально-экономической ситуации в их населенных пунктах. Опрос продлится до 1 февраля 2017 г. Его результаты будут использованы в отчетах Счетной палаты. Гражданам задают, в частности, вопросы о том, как они оценивают социально-экономическую ситуацию в своем городе – «благоприятная», «терпимая», или «терпимая с трудом». Легко ли можно найти работу с достойной зарплатой, станут ли они в случае потери работы обращаться в службы занятости, знают ли они, что правительство РФ помогает моногородам. И, наконец, хотели бы они навсегда уехать их своего города. Поделиться своим мнением можно здесь.

Напомним, Свердловская область является вторым в России регионом по числу моногородов (первый – Кемеровская область). На Среднем Урале их – 17.

Москва, Екатеринбург, Краснотурьинск, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург, Краснотурьинск. Другие новости 10.01.17

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