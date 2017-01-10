В Екатеринбурге больше не выдают испанский шенген

В Екатеринбурге прекратил работу испанский визовый центр – с середины декабря он уже не принимал документы и не проводил дактилоскопию, а теперь остановлена и выдача паспортов с визами.
Как ранее писал NDNews.ru, это связано со сменой визового оператора. Раньше испанцы работали с компанией VFS Global, теперь – с BLS International Services Ltd. У первой из них был офис в Екатеринбурге, где можно было подать документы и сдать отпечатки пальцев на визу в Испанию, у второго офиса на Урале нет, только в Москве и Санкт-Петербурге.
Екатеринбург, службе информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 10.01.17
Путин потребовал от Куйвашева отремонтировать дорогу в Серебрянку. Уральцы добивались этого более пяти лет. / Туристы из Екатеринбурга в Новый год летали в Новосибирск и Сочи, Дубай и Прагу. / В Каменске-Уральском около 30 жилых домов остались без тепла из-за аварии на сетях. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»