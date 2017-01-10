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Екатеринбург

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Публикации за 10.01.17

В Екатеринбурге больше не выдают испанский шенген

В Екатеринбурге больше не выдают испанский шенген

В Екатеринбурге прекратил работу испанский визовый центр – с середины декабря он уже не принимал документы и не проводил дактилоскопию, а теперь остановлена и выдача паспортов с визами.

Как ранее писал NDNews.ru, . Раньше испанцы работали с компанией VFS Global, теперь – с BLS International Services Ltd. У первой из них был офис в Екатеринбурге, где можно было подать документы и сдать отпечатки пальцев на визу в Испанию, у второго офиса на Урале нет, только в Москве и Санкт-Петербурге.

Екатеринбург, службе информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.01.17

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