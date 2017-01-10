Роковой день: в пятницу, 13-го, РЭК утвердит цены на проезд для Екатеринбурга

Публикации за 10.01.17

Первое в 2017 году заседание правления областной РЭК назначено на пятницу, 13 января, 10 часов утра.

Как сообщается на сайте комиссии, в повестке только один вопрос: об утверждении предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта, включая метрополитен, сообщении муниципального образования «город Екатеринбург».

Напомним, ранее рассмотрение этого вопроса неоднократно откладывалось. В конце декабря глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в ходе своей итоговой пресс-конференции заявил, что тариф может повыситься до 29 рублей. «Предпосылки к повышению цен были давно. Еще когда мы обсуждали повышение тарифа до 26 рублей, транспортные предприятия закладывали обоснование на 28 рублей. Поэтому в этом году они снова обратились в РЭК. Предварительно можно говорить, что речь шла о 29 рублях за поездку, но это только в том случае, если пассажир покупает разовый билет за наличные деньги. При пользовании электронным кошельком останется 26 рублей. Повторяю, РЭК еще не приняла решение, но это цифры, которые обсуждались», – заявил Якоб. При этом напомним, что Екатеринбургский метрополитен надеется повысить свой тариф до 35 рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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