NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 10.01.17

Гаишники пригрозили закрыть движение в Екатеринбурге, если дороги не расчистят от снега (ФОТО)

Гаишники пригрозили закрыть движение в Екатеринбурге, если дороги не расчистят от снега (ФОТО)

Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге остались не в восторге после проверки содержания дорог. Улицы не чистятся, образуется колея и снежные валы, все это уже стало причиной пяти сотен аварий за 10 дней января. В Госавтоинспекции обещают закрыть особо опасные участки.

Как сообщили NDNews.ru в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу, только с начала января в Екатеринбурге случилось 543 ДТП, в 11 из них есть пострадавшие – 1 человек погиб и 15 травмировались. И каждое ДТП произошло на плохо расчищенных дорогах. «В каждом ДТП выявлены неудовлетворительные дорожные условия, а именно нарушения правил зимнего содержания, выраженные в наличии снежного наката на проезжей части, сформированных снежных валов в местах, где это запрещено, нерасчищенных пешеходных переходов и подходов к ним», – указывают в ГИБДД.

Новый День: Гаишники пригрозили закрыть движение в Екатеринбурге, если дороги не расчистят от снега (ФОТО)

Самая актуальная проблема – колея, образующаяся в снежном накате и отсутствие противогололедной обработки. В пример гаишники приводят улицы Белореченскую и Посадскую, на этих дорогах высота колеи составила около 10 см. Причем это итог новогодних праздников, то есть времени, когда на дорогах мало машин и коммунальщикам никто не мешает работать.

В отношении должностных лиц дорожно-коммунальных служб составлено 33 административных протокола по ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», выдано 65 предписаний на устранение недостатков. В ГИБДД настроены серьезно. «По результатам проведения контрольных проверок исполнения предписаний, выданных на устранение недостатков, будут приняты решения о введении ограничения в движении маршрутных транспортных средств на отдельных участках дорог и улиц, эксплуатационное состояние которых не отвечает требованиям из условий обеспечения безопасности дорожного движения», – обещают полицейские.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.01.17

Роковой день: в пятницу, 13-го, РЭК утвердит цены на проезд для Екатеринбурга. / Молодая женщина пропала по дороге на работу в Нижнем Тагиле (ФОТО). / Подвешивали на «дыбу» и били шокером в пах: в Сети появилось видео пыток в югорской полиции (ФОТО, ВИДЕО).

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter