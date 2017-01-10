Гаишники пригрозили закрыть движение в Екатеринбурге, если дороги не расчистят от снега (ФОТО)

Публикации за 10.01.17

Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге остались не в восторге после проверки содержания дорог. Улицы не чистятся, образуется колея и снежные валы, все это уже стало причиной пяти сотен аварий за 10 дней января. В Госавтоинспекции обещают закрыть особо опасные участки.

Как сообщили NDNews.ru в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу, только с начала января в Екатеринбурге случилось 543 ДТП, в 11 из них есть пострадавшие – 1 человек погиб и 15 травмировались. И каждое ДТП произошло на плохо расчищенных дорогах. «В каждом ДТП выявлены неудовлетворительные дорожные условия, а именно нарушения правил зимнего содержания, выраженные в наличии снежного наката на проезжей части, сформированных снежных валов в местах, где это запрещено, нерасчищенных пешеходных переходов и подходов к ним», – указывают в ГИБДД.

Самая актуальная проблема – колея, образующаяся в снежном накате и отсутствие противогололедной обработки. В пример гаишники приводят улицы Белореченскую и Посадскую, на этих дорогах высота колеи составила около 10 см. Причем это итог новогодних праздников, то есть времени, когда на дорогах мало машин и коммунальщикам никто не мешает работать.

В отношении должностных лиц дорожно-коммунальных служб составлено 33 административных протокола по ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», выдано 65 предписаний на устранение недостатков. В ГИБДД настроены серьезно. «По результатам проведения контрольных проверок исполнения предписаний, выданных на устранение недостатков, будут приняты решения о введении ограничения в движении маршрутных транспортных средств на отдельных участках дорог и улиц, эксплуатационное состояние которых не отвечает требованиям из условий обеспечения безопасности дорожного движения», – обещают полицейские.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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