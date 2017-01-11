Деньги нашлись: реконструкцию Макаровского моста начнут в марте

Публикации за 11.01.17

Область и администрация Екатеринбурга все-таки нашли деньги на реконструкцию Макаровского моста. Выбрать подрядчика должны уже к марту этого года, но только первый этап затянется до 2019 года. В ходе работ движение по мосту будет полностью перекрываться, правда, не на весь срок.

Кажется, реконструкция Макаровского моста в этом году все-таки состоится. Областные и городские власти смогли решить главную проблему, из-за чего ремонт переносился не один год, – нашлись деньги. «В этом году предусмотрены денежные средства в областном и городском бюджете, чтобы начать глобальную реконструкцию Макаровского моста», – заявил в эфире программы «Открытая студия» первый замглавы администрации города Алексей Кожемяко. Аукционы должны быть объявлены в ближайшее время, к марту подрядчика уже выберут и он сможет приступить к работам. Первый этап должен закончиться к осени 2019 года, финансовые затраты – 1,9 млрд рублей. Кстати, ранее в мэрии говорили, что проект завершат к 2020 году и за 2,5 млрд рублей.

Кожемяко кратко обрисовал, как должен измениться мост после завершения работ: «Часть существующего моста будет демонтирована, где-то 1/3 по ширине, на этом месте будет построен новый мост, на который будут перенесены трамвайные пути. В итоге мы получим новое сооружение с трамвайными путями, с двумя полосами для движения в каждом направлении, с широкими тротуарами, с велосипедной дорожкой и с коммуникационным тоннелем». В коммуникационный тоннель перенесут теплотрассу, которая также нуждается в обновлении, и электрические кабели.

Чтобы отстроить новый участок, рабочие организуют временный мост с тоннелем для пропуска воды на насыпи на воде. Схемы движения, как отметил чиновник, будут зависеть от конкретного этапа работ, но без полного перекрытия движения по мосту в ходе части работ не обойтись.

Напомним, по проекту реконструкция моста должна пройти в три этапа: на первом должны отстроить новый мост, затем разобрать и заново собрать действующий и, наконец, объединить путепроводы. Новый путепровод должен иметь по три полосы в каждую сторону, между ними – трамвайные рельсы, по обеим сторонам движения предусмотрены тротуары, с одной стороны – велодорожка. Для проведения реконструкции объекта требуется 2,5 миллиарда рублей.

Мост уже давно стал головной болью и для горожан, и для властей – он находится в аварийном состоянии, на его реконструкцию постоянно не могут найти деньги. В 2015 году здесь установили ограничительные столбики, с тех пор движение возможно только по одной полосе в каждую сторону, а грузовикам заезжать на путепровод запрещено. Ранее сообщалось, реконструкция моста может быть завершена до Чемпионата мира по футболу – 2018.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 11.01.17

В конце января в Историческом сквере появятся часы отсчета до ЧМ-2018 (ФОТО). / На довыборы в Екатеринбургскую гордуму заявился общественник из Березовского (ФОТО). / Из центра соцпомощи в Екатеринбурге сбежал подросток (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»